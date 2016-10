Ilmateenistus: lörts jõuab saartele ja seejärel levib üle kogu Eesti

Toimetanud Urmas Lauri



Kaart: Riigi Ilmateenistus

Vihma- ja lörtsisadu jõuab eeloleval ööl esmalt Saaremaale, Liivi lahe ümbrusse ja Eesti lõunaserva ning laieneb hommikuks üle Eesti.

Merevee tase on madal ja jääb 50-60 cm, Soome lahes kuni 65 cm keskmisest tasemest madalamale.

Teisipäeval (25. oktoobril) liigub madalrõhkkond Kesk-Euroopast Leedu poole ja laieneb servaga Eesti kohale. Vihma- ja lörtsisadu jõuab esmalt Saaremaale, Liivi lahe ümbrusse ja Eesti lõunaserva ning laieneb hommikuks üle Eesti. Päeval sajab aeg-ajalt lörtsi ja vihma. Kagutuul on suurema osa ajast tugev, puhanguid on 12, rannikul 15 m/s, päeval Liivi lahe ümbrusest alates nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, saarte rannikul kuni +5, päeval 1..3, saarte rannikul kuni 6°C.

Kolmapäeval (26. oktoobril) liigub madalrõhkkond üle Peipsi ümbruse Laadoga poole ja selle lääneservas sajab meil aeg-ajalt vihma, mandril kohati sekka ka lörtsi. Öösel tuul rahuneb ja puhub valdavalt idakaarest, päeva jooksul pöördub järk-järgult läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel -1..+2, saarte rannikul kuni +5, päeval 1..6°C.

Algab veetaseme tõus.

Neljapäeva (27. oktoobril) ööks madalrõhkkond eemaldub ja lühiajaliselt tugevneb kõrgrõhuhari. Võib vaid üksikuid nõrku sajuhooge olla. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Päeval laieneb Skandinaaviasse uus madalrõhkkond ja selle lohk liigub üle Läänemere. Ennelõunal on kohati nõrga saju võimalus. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ja saartelt alates hakkab vihma sadama, õhtuks laieneb sadu mandrile ja muutub tihedaks. Tuul pöördub lõunasse ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, saarte rannikul kuni +6, päeval 3..8°C.

Reedel (28. oktoobril) moodustub Skandinaavia kohal uus osatsüklon ja liigub päeval Soome kohale ning selle lõunaservas sajab aeg-ajalt vihma, mandril võib sekka ka lörtsi tulla. Tuul on öösel tugev ja puhub valdavalt lõunast, päeval pöördub edelasse ja läände ning nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel +2..+7, päeval 4..9°C.

Nädalavahetusel (29.-30. oktoobril) jääb Eesti madalrõhkkonna mõjusfääri. Aeg-ajalt sajab vihma, sisemaal võib sekka ka lörtsi tulla. Tuul puhub läänekaarest, pühapäeval pöördub põhjakaarde, tugevamaid (~15 m/s) puhanguid võib olla saartel. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, saarte rannikul kuni +7, päeval 4..9°C.

Esmaspäeval (31. oktoobril) madalrõhkkond eemaldub ja tõusva õhurõhu foonil on sadusid hõredamalt, kuid kohatise lörtsi- ja vihmasajuga arvestada tuleb. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, päeval 2..7°C.

Allikas: Riigi Ilmateenistus