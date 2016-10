Haapsalu katlamaja korsten läheb lammutamisele

Lemmi Kann

Utilitase Haapsalu osakonna juhataja Rein Paju sõnul on lammutatav korsten katlamaja jaoks liiga suur. Foto Arvo Tarmula

Haapsalu katlamajas algavad järgmise suve algul suured ümberehitustööd, mille tulemusena saab katlamaja tänapäevasemaks ja kaob linna kõrgeim ehitis, punastest tellistest korsten.

Haapsalu katlamaja omanik AS Utilitas Eesti kuulutas oktoobri alguspäevil välja hanke, et leida katlamaja suitsugaaside kondensaatori projekteerija ja ehitaja. Pakkumised lähevad lukku 8. novembril. Suitsugaaside kondensaator puhastab põlemise jääke ning eraldab neist enne taevasse laskmist ka soojuse.

„Kui katlamaja rekonstrueerimise põhjused kahe sõnaga kokku võtta, siis need on toota efektiivsemalt ja säästa ka loodust. Selleks uuendamegi tehnoloogilist protsessi,” selgitas Utilitase Haapsalu osakonna juhataja Rein Paju.

Katlamaja uuenduskuuri käigus kaob ajalukku ka Haapsalu kõige kõrgem ehitis ehk 59meetrine katlamaja korsten. Võrdluseks – Haapsalu veetorn on 28 meetrit kõrge.

„See vana korsten on üledimensioneeritud (liiga suur). Kunagi headel aegadel oli võimsuseks ette nähtud 50 megavatti. Tegelikult me anname kõige külmemate ilmadega välja veidi üle 20 megavati tunnis. Me ei suuda seda korstnat iialgi ekspluateerida sellises mahus, milleks see projekteeritud oli,“ rääkis Paju.

Haapsalu katlamaja korsten valmis 1994. aastal. Katlamaja korstna viimased päevad koidavad järgmise suve lõpus – siis hakatakse seda lammutama. Enne seda pannakse aga püsti uus korsten, mis tuleb vanast madalam – umbes 40 meetrit – ja metallist.

Paju selgitas, et uus pannakse enne lammutamist püsti seepärast, et energiatootmine saaks segamatult jätkuda. Üleminek vanalt uuele on planeeritud suveks, kui toasooja pole vaja.

Korstna lammutamiseks tuleb teha eraldi projekt. „Müra ja kolinat tuleb lammutamisega omajagu. Loodame, et ümbruskonna inimesed meie peale siis pahaseks ei saa,” ütles Paju ja lisas, et hankega soovitakse leida lammutamiseks võimalikult inimsõbralik lahendus. Päris mahukas töö saab olema ka korstna lammutamisjärgne utiliseerimine. „Siin on ikka päris mitu kivi,” naeris Paju. Korstna läbimõõt maapinnal on kaheksa, tipus kolm meetrit.