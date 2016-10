Diplomaadist kirikuõpetaja Kristel Engman saab Haapsalu koguduse teenetemärgi

Lehte Ilves



Maakaitsepäeval Lihulas annab Eesti vabadusvõitlejate liidu juhatuse liige Heiki Magnus Kristel Engmanile üle Läänemaa vabadusvõitlejate ühenduse teenetemärgi. Foto. Arvo Tarmula

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärgi saab diplomaadist kirikuõpetaja, Haapsalu elu edendaja ja rahvusvaheliste suhete arendaja Kristel Engman.

Kristel Engman töötab välisministeeriumi poliitikaosakonnas. Ta on ainus pastor välisministeeriumis ja ainus diplomaat luterliku kiriku pastorite hulgas. Põhitöö kõrval on Kristel Engmanil palju muid ülesandeid. Muu hulgas on ta EELK rahvusvaheliste suhete komisjoni liige ja ajalehe Eesti Kirik kolumnist. Tal on pooleli doktoriväitekiri Eesti ja Soome luterliku kiriku külma sõja aegsete suhete teemal.

Haapsalu koguduses on Kristel Engman rahvusvaheliste suhete toimkonna liige, koguduse infolehe Johannese Sõnumid algataja ja lehe üks tugisambaid 2008. aastast saadik.

„Täidan kõiki vaimuliku ülesandeid, mis on seotud koguduse teenimisega, osalen koguduse tegevuse planeerimises ja asendan koguduse õpetajat tema äraolekul,” kirjeldas Engman oma tööd Haapsalus. „See on minu panus kirikuelu edendamisse, misjonikäsu järgmisse ja ligimese teenimisse nende oskuste ja annetega, mis mul on.”

Engman tunnistas, et ratsionaalse ajakasutuseta ei tuleks ta oma ülesannetega kuidagi toime. Ta peab ühitama riigiametniku töö, pereema rolli ja koguduse teenimise; ta peab ennast jagama kahe kodu vahel – üks Tallinnas, teine Haapsalus. „Täpne aja planeerimine, pere ja lähedaste toetus on võtmesõnad,” lisas ta.

„Ühest tööst puhkan teisega,” vastas Engman küsimusele, kas on raske kaht ametit ühitada. „Muidugi tähendab kahe ameti pidamine loobumisi, näiteks vaba aja, harrastuste või seltskondliku elu arvelt.”

Mullu oli Engman Lääne maakonna sädeinimene. Tänavu tunnustas Haapsalu linnavalitsus teda silmapaistva ja pühendunud töö eest Haapsalu koguduse ja Haapsalu kultuurielu lõimimisel. Engmani eestvõttel oli mullu suvel Haapsalu piiskopilinnuses rohke osavõtu ja mitmekesise tegevusega perepäev.

Vikaarvaimulik ehk oma koguduseta õpetaja Kristel Engman on ordineeritud preestriks 2004. aastal. Ta on teeninud peamiselt Haapsalu kogudust, aga vajadusel ka Lääne praostkonna teisi kogudusi. Ta on abielus Alari Engmaniga, peres kasvavad pojad Uku Emil ja Ekke Oskar.

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärk antakse Eesti või välisriigi kodanikule Haapsalu kogudusele ja Haapsalule osutatud eriliste teenete eest.

Koguduse nõukogu asutas teenetemärgi aastal 2002. Esimesed teenetemärgid said 2003. aastal Haapsalust pärit arst Heino Noor ja Haapsalu vanamuusikafestivali asutaja Toomas Siitan.

Mullu sai teenetemärgi Lääne Elu fotograaf, koguduse ja kogukonna elu kauane jäädvustaja Arvo Tarmula.

Teenetemärk antakse üle koguduse nimipühaku evangelist Johannese päeval 27. detsembril Haapsalu toomkirikus.