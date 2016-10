Algava hundijahihooaja esimeses osas tohib Läänemaal lasta kolm looma

BNS



Hunt. Foto: Štšerbatõh

Jahimehed võivad novembriga algava hundijahi hooaja esimeses osas küttida 67 looma, kõige enam elukaid võivad lasta Harju-, Järva- ja Raplamaa jahimehed. Läänemaa jahimehed võivad lasta kolm looma.

Harju-, Järva- ja Raplamaa kütid tohivad hooaja esimeses osas lasta igas maakonnas kaheksa hunti, Pärnumaa jahimehed aga seitse hunti, ütles esmaspäeval BNS-ile Keskkonnaagentuuri (KAUR) eluslooduseosakonna juhtivspetsialist Peep Männil.

Viis hunti tohivad lasta Valgamaa jahimehed, Ida-Viru-, Põlva-, Viljandi- ja Võrumaa jahimehed aga tohivad lasta igas maakonnas neli hunti. Jõgeva-, Lääne-, Lääne-Viru- ja Saaremaa jahimehed tohivad küttida igas maakonnas kolm ja Tartumaa jahimehed kaks hunti. Ühe hundi tohivad lasta Hiiumaa kütid.

Männili sõnul on huntide arvukus eelmise aastaga võrreldes veidi langenud. “Võib arvata, et kümme protsenti. Ennustasime, et arvukus võib langeda ja tundub, et ongi vähemalt nii palju langenud,” lausus ta.

Hundi limiiti on antud alati kahes jaos. “See 67 on esmane limiit ja peegeldab meie praegust teadmist pesakondade kohta. Kui lumi maha tuleb ja osa loomi ära kütitakse, siis see pilt oluliselt selgineb,” sõnas Männil.

Sarnaselt varasemate aastatega määratakse hundi küttimislimiit tuginedes vajadusele kahes osas. Limiidi esimene osa määratakse jahihooaja alguseks ning teine jahihooaja jooksul, vastavalt kogunenud teabele hundikarjade tegeliku arvu, leviku ja suuruse kohta ninglimiidi esimese osa täitumusele. Limiidi teise osa määramise operatiivsuse huvides esitab KAUR ettepaneku otse keskkonnaametile ja teadmiseks keskkonnaministeeriumile. Limiidi teise osa määramine eri maakondadele võib toimuda sõltuvalt olukorrast eri aegadel.

KAUR on küttimiskvoodi esimese osa suuruse ja ruumilise jaotuse aluseks võtnud populatsiooni muutuse prognoosi, teadaolevate ja oletatavate pesakondade paiknemise, kahjustuste suuruse ja leviku ning muutused looduslikus toidubaasis, seal hulgas ka sigade Aafrika katku mõju.

Möödunud hundijahihooajal kütiti Eestis kokku 101 looma lisaks mõned loomad erilubade alusel.

Hundile tohib Eestis jahti pidada novembri algusest veebruari lõpuni.