Loomakaitsjatel Taebla kandis kraavist leitud šarpeid päästa ei õnnestunud

Kaire Reiljan

Taebla kandis liiklusõnnetuse üle elanud šarpei elu ei õnnestunud päästa. Foto Varjupaikade MTÜ

Neljapäeva õhtul teatas Varjupaikade MTÜ oma Facebooki lehel, et vaatamata väikestele edusammudele oli Taebla kandis kraavist leitud koera vigastused nii tõsised, et tema kannatuste vältimiseks aitasid arstid koera parematele jahimaadele.

Koer oli autoavariis saadud nii tõsiseid vigastusi, et tema seedeelundid ja erituselundkond ei suutnud funktsioone taastada. Varjupaikade MTÜ kirjutab oma postituses, et nad andsid endale aru, et raskelt vigastatud koer ei pruugi sellest olukorrast välja tulla, kuid loo avalikustamisega anti koerale vähemalt võimalus, sest ilma heade inimeste abita poleks nad saanud koerale parimat võimalikku abi pakkuda.

«Oma elu viimastel päevadel tundis Arts tõelist hoolimist ja hellust nii kiirabikliiniku arstide kui hoiukodu poolt. Kindlasti tundis ta ka seda tohutut heade soovide laviini loomasõprade poolt,» seisab postituses.

Koera ravi tarbeks annetati 3852.69 eurot, lisaks veel telefoni teel tehtud annetused. Kiirabikliiniku arve oli 660 eurot. Artsi ravi jaoks annetatud ülejäänud raha eest aidatakse teisi abivajavaid loomi.

Läinud laupäeval märkas jalgrattur Taebla lähistel kraavis verist koera, kes oli ilmselt auto alla jäänud. MTÜ Läänemaa varjupaiga juhataja Kaja Maisalu toimetas koera loomade kiirabi kliinikusse, samal ajal otsisid loomasõbrad sotsiaalmeedia kaudu omanikku. Omanik leiti, kuid et tema rahaline seisukord ei võimaldanud koerale abi osutada, hakati koguma vabatahtlikelt annetusi looma raviks.