Laikmaa näitusi saab näha viimast nädalat

Kaire Reiljan

KUMU kuraator Liis Pählapuu tõi Haapsalu raekotta valiku Ants Laikmaa loomingust. Foto Merilin Kaustel-Lehemets

Haapsalu raekojas ja Laikmaa majamuuseumis avatud Ants Laikmaa näitusi saab vaadata veel nädala jagu, 30. oktoobrini.

Tuntuima Läänemaaga seotud kunstniku Ants Laikmaa 150. sünniaastapäeva puhul avati tänavu kaks temaatilist näitust. Kadarpiku külas asuv kunstniku koduateljee tegi läbi uuenduskuuri ja kuraator Liis Pählapuu käe all sündis kunstniku kirjavahetusest ja fotodest uus püsinäitus „Ants Laikmaa ja tema inimesed”. Näitus sündis tänu sellele, et Laikmaa isiklik arhiiv jõudis Tartu kunstimuuseumist Haapsallu.

Haapsalu raekotta tõi aga Eesti kunstimuuseum (Kumu) oma kogudest ülevaatenäituse Ants Laikmaa loomingust. 30. oktoobril sulgevad mõlemad näitused ukse. Kui majamuuseumis saab näitust näha järgmiselgi hooajal, siis kunstniku loomingu nägemiseks on jäänud kaks nädalat.

Haapsalu raekojas ja Laikmaa majamuuseumis avatud näitused on kasvatanud muuseumikülastajate arvu kolmandiku võrra.

Laikmaa muuseumil oli tänavune hooaeg külastatavuse poolest üldse viimaste aastate edukaim. „Kord kümnendi jooksul tekib isikumuuseumis unikaalne võimalus millestki teistsugusest osa saada,” ütles SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juht Anton Pärn.

Pärn ütles, et isikumuuseumidesse on keeruline külastajaid meelitada, sest neid kiputakse sageli võtma muutumatuna. Ühendmuuseumide juht usub, et tänu kahele ühel ajal avatud näitusele ja kunstniku juubelile avastasid paljud Laikmaa koduateljee. „See on sedasorti muuseum, mille puhul tead, et see on olemas, aga nagu armsaks saanud raamatu puhul riiulil, silmad seda aga välja ei võta,” võrdles Pärn.

Anton Pärn peab Kumu näitust Haapsalu raekojas väga oluliseks, sest tema hinnangul võib kuluda kümmekond aastat, enne kui Laikmaa loomingut sellises mahus taas Haapsalus näha võiks saada. Ka Kumule oli see esimene nii suur näitus väljaspool oma maja.