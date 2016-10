Haapsalus, Uuemõisas, Paralepas ja Virtsus on üleujutuste oht kõige suurem

BNS

Teadlaste hinnangul ootab meid tulevikus ees rohkem äärmuslikke ilmaolusid ja üleujutused ohustavad enim Haapsalu ümbrust ja Virtsut. Foto arhiiv

Kõige rohkem ohustavad üleujutused rannikul Kuressaare, Haapsalu, Pärnu ja Tallinna linna, alevikest on kõige ulatuslikum mõju Virtsus, Nasval, Uuemõisas, Võistes ja Paralepas ning jõgede ja järvede üleujutusoht on reaalseim Tartus ja Võrus, selgub Eesti teadlaste kirja pandud kliimamuutustega seotud tulevikustsenaariumitest.

Eesti teadlased on kirja pannud tulevikustsenaariumid, mis meid lähema saja aasta jooksul seoses kliimamuutustega ees ootavad ja põhisõnumiks on see, et Eesti peab äärmuslikeks ilmaoludeks senisest paremini valmis olema, vahendas ETV uudistesaade "Aktuaalne kaamera".

Purustavad maavärinad ja tsunamid Eestit ei ähvarda, ent igasugune äärmuslikkus hakkab toimuma tunduvalt sagedamini.

Arengukava toob välja meid kõige rohkem mõjutavad ekstreemsused: äärmuslikud kuuma-, põua- ja vihmaperioodid, õhutemperatuur tõuseb 4,3 kraadi, tormid sagenevad ja tuule kiirus kasvab 18%, puudub püsiv lumi- ja jääkate, kusjuures jää ulatus Läänemerel väheneb 2,5 korda.

Otseselt inimeste tervist hakkab mõjutama see, et erakordselt kuumad ilmad kimbutavad Eestit harjumuspäratult tihti.

Lisaks inimeste tervisele mõjutavad kliimamuutused kogu Eesti ökosüsteemi. Taimede kasvuperiood pikeneb, ent soojus toob kaasa uued kahjurid ja võõrliigid, talvel kütame vähem, aga suvel jahutame rohkem, samuti levivad uued haigused ja kogu maailma kliimamuutused panevad toidu- ja joogipuuduses inimesed rändama.

Kliimamuutustega kohanemise arengukava annab suunised, millega peavad otsuselangetajad tulevikus kindlasti arvestatama.