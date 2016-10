Lennujaama pommiähvarduse tegi vanglas istuv mees

BNS

Tallinna lennujaamale laupäeva lõuna paiku pommiähvarduse teinud isik on tuvastatud – tegemist on mehega, kes kannab parasjagu kinnipidamisasutuses karistust, teatas Põhja ringkonnaprokuratuur.

"Praeguseks on kahtlustatav tuvastatud ning jätkuvad edasised menetlustoimingud, mille käigus selgitame välja ka selle, miks kahtlustatav oma teo toime pani," ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Natalja Vester.

Vene keelt kõnelev mees tegi laupäeval kell 12.15 telefoni teel pommiähvarduse. Helistaja väitis, et Tallinna lennujaamast Pariisi suunduvale lennukile on paigutatud lõhkekeha. Lisaks ütles helistaja, et lõhkekehasid on ka mujal lennujaama territooriumil.

Lennujaamast väljuvad lennud peatati, lennujaama avatud alad evakueeriti ning päästeameti pommigrupp asus lennujaama ruume kontrollima. Pommigrupp lõpetas kontrolli mõni minut pärast kella 14, kui ühtegi ohtlikku eset ei tuvastatud. Jätkub pisteline pagasikontroll ning reisijad on lubatud taas lennujaama.

Laupäeva pärastlõunaks tuvastati menetlustoimingute käigus, et pommiähvardus tehti mobiiltelefonilt ning helistajaks on mees, kes kannab karistust kinnipidamisasutuses. Mehele esitatakse kuriteokahtlustus karistusseadustiku avaliku korra rasket rikkumist käsitleva paragrahvi järgi.

Kriminaalmenetlust viib läbi politsei Põhja prefektuur ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur