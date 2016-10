Juhtkiri: Laevaliini peenhäälestus

Hiidlased on kannatlikku sorti rahvas. Kui meri möllab või kui meri on nii madal, et laevad peavad kai ääres passima, saavad saareelanikud aru, et pole mõtet kiruda. Tuleb lihtsalt oodata.

Olukord on nii hull, et enam hullemaks minna ei saa. Nii arvab pessimist. Miks ei saa, saab küll, on optimistlik lähenemine. Praegune segadus Hiiumaa laevaliikluses ongi põhjustatud sellest, et otsustajad on pessimistid ega usu, et meri võib veelgi madalamaks minna. See on tinginud ka selle, et liinile teise tankipraami prahtimine võttis aega kaks ja pool nädalat, ning selle, et alles sel nädalavahetusel lähevad tuukrid laevade turvalist liiklemist takistavaid kive Rukki kanalist välja õngitsema.

Muuseas, viimati süvendati Rukki kanalit kaks aastat tagasi. Lubatud 5,4 meetri asemel saadi siis sügavuseks 5 meetrit. Toona tegemata jäänud töö kibedaid vilju hiidlased praegu maitsevadki.

Kui lähipäevil õnnestub laevateed kohendada ning kui lähinädalail merevee tase tõuseb, võib ju tunduda, et tunneli lõpus paistab taas valgus. Paraku on see liialt pessimistlik lootus. Hullemaks saab olukord minna selle tõttu, et uute laevade liinile saabumine lükkub veelgi edasi ning taas tuleb suursaarte liinidele asenduslaevu otsima hakata. Oleks Saaremaa Laevakompanii liinidelt tõrjumise otsus tehtud aasta võrra varem, oleks liinihäälestus ka madala mere korral valutumalt sujunud.