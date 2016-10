Jaanus Karilaid: Savisaar ei ole Keskerakonna ainuaktsionär

Lemmi Kann

Jaanus Karilaid ja Jüri Ratas. Foto: Arvo Tarmula

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul eelistavad Läänemaa keskerakondlased erakonna esimehena Jüri Ratast Edgar Savisaarele.

„Me oleme seda Keskerakonna Läänemaa inimestega arutanud ja suure tõenäosusega me koondume Jüri Ratase taha ja teeme ettepaneku erakonna esimehel Edgar Savisaarel võtta auesimehe koht. Meie soov on, et Jüri Ratas ja Edgar Savisaar teeksid poliitilise tandemina tulevikus head koostööd ega võtaks kandideerimisprotsessi isiklikult. See on meie jaoks väga oluline. Nad on väärt tegijad ja otsime nende vahelist sünergiat, mitte lahkhelisid,“ rääkis Karilaid.

Kellelgi kolmandal pole Karilaiu sõnul isegi teoreetilist võimalust Keskerakonna esimeheks saada. Yana Toomi kandideerimist nimetas Karilaid poliitiliseks turundusvõtteks, et rohkem meediapildis olla ja üritada tulla veidi rohkem välja vene elektoraadi niššist.

„Me oleme kõik selle korra juba läbi teinud, see on rohkem lihtsalt poliitiline mängulust,“ viitas Karilaid eelmisele katsele Keskerakonnale uus esimees valida, milles ka ta ise osales. „Igal Keskerakonna liikmel on õigus kandideerida erakonna esimeheks. Kõik, kel väike marssalikepike põues on, võivad seda proovida ja käia välja oma nägemus, kuidas erakonda paremaks teha. Igal juhul käib see samm kodaniku julguse alla,“ lisas ta ja kordas, et tõsiselt võetavaid kandidaate on ikkagi vaid kaks – Edgar Savisaar ja Jüri Ratas.

Karilaiu hinnangul on Savisaare ja Ratase vaheline koostöö, kus paksu verd vahel pole, täiesti võimalik.

„Keskerakond on rohkem väärt kui üksikisikud. Ma arvan, et Edgar ja Jüri on mõlemad nii targad inimesed ja saavad aru, et isiklikke sümpaatiad-antipaatiaid ja emotsioone ei saa domineerima jätta. Ma ei näe siin mingit muud varianti. Kui keegi solvub ja ütleb, et läheb erakonnast ära ja teeb oma nimekirja, siis järelikult ta ei hooli Keskerakonnast. Järelikult on selle isiku jaoks tema enda huvid ja poliitilised ambitsioonid tähtsamad kui erakond tervikuna,“ nentis Karilaid ja lisas, et kui Keskerakonna esimees on erakonda enda omaks pidanud, on see tohutu viga.

„Keskerakonnas on praegu 15 000 inimest. Erakonna kasvatamine ja arendamine on olnud välja paljude inimeste tohutu töö, mida nad on aastaid teinud vabatahtlikult, entusiasmist. Seda tööd on tehtud mõttega, et ehk Keskerakond suudab pakkuda Eestis valitsevale parempoolsusele alternatiivi. Nad on tõesti uskunud sellesse ja meil on oma platvorm. Kui keegi on pidanud ennast selles kõiges ainuaktsionäriks, on see probleem, aga pigem inimese probleem, kes nii mõtleb,“ ütles Karilaid.

Karilaiu sõnul pole välistatud, et kui Savisaar erakonda enam ei juhi, lööb pettunud vene tiib Keskerakonnast lahku ja moodustab uue, vene erakonna.

„Nad võivad seda teha, aga see marginaliseerub kiiresti. Meil on väga suur vene poliitikute seltskond, kes näevad, et Keskerakonna poliitiline paatkond on väga tugev, kellega võib julgelt edasi sõita. Koos tuleb asja ajada, eraldi ei maksa punnitada,“ märkis Karilaid.

Delfi kirjutas täna, et Savisaare vastasleeri toetus aina suureneb. Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhatus otsustas 18. oktoobril toimunud juhatuse koosolekul toetada eelseisval erakorralisel kongressil erakonna esimehe kohale Jüri Ratase kandidatuuri. Samal päeval kogunenud Keskerakonna Tallinna kesklinna piirkonna juhatus otsustas aga konsensuslikult, et erakonna esimehe kohale esitatakse riigikogu aseesimehe Jüri Ratase ja erakonna esimehe Edgar Savisaare kandidatuur. Eile otsustas erakonna seenioride kogu ja Tartu piirkond aga üles seada samuti Jüri Ratase kandidatuur.