Vastsündinud võivad saavad endale automaatselt perearsti

Toimetanud Kristjan Kosk

Eesti parimate perearstide hulka valitud Andri Meriloo. Foto: Arvo Tarmula

Valitsus kiitis heaks ja saadab riigikogule tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse vastsündinud alates uuest aastast määrata koheselt ema perearsti nimekirja. See tähendab, et lapsele perearsti saamine muutub lihtsamaks, kuna vanemad ei pea eraldi täiendavate taotlustega tegelema, teatas sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Karel Hanni.

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul soovitakse eelnõuga tagada, et ükski vastsündinu ei jääks perearstita ja kõik inimesed oleksid võrdselt kaitstud. „Kui seni on lapsevanemad pidanud ise esitama avalduse oma lapse lisamiseks perearsti nimistusse, siis nüüd see kord lihtsustub ja vastsündinu lisatakse perearsti nimekirja automaatselt. Praegu on meil kahjuks juhuseid, kus perearst ei saa uuest ilmakodanikust teada ja laps jääb arsti poolt jälgimata,“ selgitas Ossinovski. Nimistusse määramata lapsi on Eestis hetkel hinnanguliselt ligi 700.

„Muudatus aitab eelkõige riskigrupis olevaid lapsi ning nende varajane märkamine ja probleemide ennetamine on äärmiselt oluline,” lisas minister. „Nendel juhtudel, kus ka emal pole perearsti, tulevad appi sünnitusabi osutaja ja terviseamet, kes leiavad vastsündinu ja ema jaoks kindlasti parima lahenduse.” Lisaks arutatakse osapooltega uuendamisel olevat laste tervisekontrolli juhendit, sealhulgas vastsündinute koduvisiidi tingimusi, et järelevalve alla saaksid ka need lapsed, keda vanemad pole ise kontrolli toonud.

Samuti antakse eelnõuga neljanda kursuse lõpetanud arstiõppe üliõpilastele, kes töötavad arsti abilisena, ligipääs tervise infosüsteemile (TIS). Ligipääs võimaldab abiarstina töötaval üliõpilasel näha patsiendi olulist terviseinfot, sh varasemaid haigusi ja allergiaid. See annab abiarstile võimaluse teha patsiendile põhjalikum esmane läbivaatus ning valmistada arsti jaoks ette vajalikke dokumente ja retseptipõhjasid.

Seadusemuudatus on kavandatud jõustuma 1. jaanuarist 2017.