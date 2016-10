Sotsiaalmaja sai vaegnägijaile mõeldud heliraamatute sisselugemiseks toetust

Serli Küünarpuu, Haapsalu sotsiaalamaja direktor

Anni Oraveer (vasakul) on heliraamatute sisselugemise projekti eestvedaja. Foto: Urmas Lauri

Hasartmängumaksu nõukogu toetas Haapsalu sotsiaalmaja 1800 euroga. Toetusega viib sotsiaalmaja oktoobrist detsembrini läbi projekti „Heliraamatute redigeerimine.”

Projekti eesmärgiks on luua nägijatega võrdsed võimalused kõikidele Eestimaal elavatele sügava ja raske nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimestele kirjandusest osa saamiseks heliraamatute abil. Lihtsamalt öeldes loetakse tavaline raamat

salvestusseadmesse siis parandatakse, ehk redigeeritakse ning edastatakse Eesti pimedate raamatukogule, kust vaegnägijad saavad seda kuulamiseks laenutada.

Raamatuid loevad sisse vabatahtlikud ja neid meil õnneks mõned on. Et raamat päriselt heliraamatuna valmis oleks, tuleb seda ka redigeerida ehk välja lõigata salvestamisel tekkinud müra. Redigeerimisega on olnud keerulisem, kuna see on mehaanilisem töö ning võtab aega kordades rohkem kui lugemine.

Vajaliku redigeerija palkamine on võimalik olnud just selle projekti abil. Projekti algatas Haapsalu kirjanik Anni Oraveer, kelle abistamisel käivad vabatahtlikud raamatuid heliraamatuteks sisse lugemas juba kolmandat aastat. Eesti pimedate raamatus on juba 52 heliraamatut.

