Leedo tõttas TS Laevadele appi, Kõrgelaid alustab Hiiumaa liinil täna õhtul (1)

Refereerinud Kristjan Kosk

Parvlaev Kõrgelaid väljub kõigi eelduste kohaselt Rohuküla sadamast täna õhtul. Foto: Urmas Lauri

Delfi kirjutab, et täna keskpäeval tuli teade, et TS Laevad saavutas kokkuleppe Saaremaa laevakompaniiga parvlaeva Kõrgelaid prahtimiseks.

„Meeskond on alustanud ettevalmistusi, et parvlaev Kõrgelaid saaks alustada liiniliikluse teenidamist. Laev väljub Rohukülast õhtupoolikul,” ütles Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro.

Arro sõnul ei ole laeva meeskondade vahetamine nii lihtne, kui see võiks tunduda. „Iga laev on pisut spetsiifiline ning meeskondadel on läbitud laevapõhised koolitused ja turvalisuse tagamise õppused.”