Karilaid: praamiliikluse plaan B-d polnud kunagi olemas (1)

Toimetanud Kristjan Kosk

Jaanus Karilaid. Foto: Arvo Tarmula

Keskerakonna aseesimees ja riigikogu liige Jaanus Karilaid leiab, et viimase ööpäeva jooksul absurdselt kriitiliseks muutunud parvlaevaühendus Hiiumaaga näitab, et mingit plaan B-d polnud valitsusel kunagi olemas.

„Taavi Rõivase kabinetiliikmed on kinnitanud, et 1. oktoobrist parvlaevateenus suursaarte ja mandri vahel ei halvene. Suvel kinnitati avalikult ka plaan B olemasolust, mis inimesi rahustas. Nüüd pole enam ka kümne sidruni eest võimalik varjata, millisesse kriisi on parvlaevaühendus tüüritud,” ütles Karilaid. „Parvlaev Kõrgelaid on 20 päeva seisnud kai ääres. Eile õhtul katkestati piletimüük, mis tähendab, et teenus katkes. Rohkem kommentaare polegi vaja.”

Karilaid nentis, et juba levivad naljad sellest, kuidas madala veetaseme tõttu kuulutab valitsus välja hanke veetarnimiseks suursaarte ja mandri vahele. „Olukord on sedavõrd kurvaks muudetud, et inimesed ei oskagi enam muud kui nalja teha. See, et veetaseme muutumise tõsiasi tuleb riigile üllatusena näitab taaskord, milline mereriik on Eesti. Hiidlased ja saarlased on olnud seni kannatlikud, kuid kaugel pole enam hetk kui nad ei lepi selle jaburusega, mis sadamates toimub.”

„Taavi Rõivase poliitiline meeskond räägib suurima rõõmuga Venemaa ohust aga ise ei suuda ka rahuaja tingimustes vastavalt lubadustele nelja uut parvlaeva liinile tuua, ei suuda isegi plaan B-d välja töötada. Kuidas siis selline valitsus tegutseb kriisiaja tingimustes?” küsis Karilaid. „Parvlaevasaaga on paljastanud riigi äärmiselt haavatava koha. Kui suursaartel peaks juhtuma mingisugune suurem õnnetus, olgu siis looduslik või tööstuslik, on praeguses olukorras inimeste suuremahuline evakueerimine praktiliselt võimatu.”

„Võimuliidu poliitikud peavad välja pakkuma adekvaatse kriisiplaani ning veelgi enam peavad nad toimunu eest võtma vastutuse,” rõhutas Karilaid.