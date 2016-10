Kaljulaid ja Niinistö ei välistanud uusi sanktsioone Venemaa suhtes

BNS

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Foto: Peeter Langovits

Soome ja Eesti riigipead Sauli Niinistö ja Kersti Kaljulaid ei välistanud võimalust, et Venemaale suhtes tuleks kehtestada Süürias toimuva tõttu lisasanktsioonid juhul, kirjutab BNS.

Kaljulaid ütles neljapäevasel pressikonverentsil, et Süürias toimuv on praeguse aja suurim humanitaarktastroof. Ta märkis, et kui rahvusvahelise kogukonna hinnangul avaldavad lisasanktsioonid mõju, siis tuleks need ka kehtestada. Ta toonitas, et sanktsioonid peavad olema mõjusad.

Samas tõi Kaljulaid esile, et sanktsioonid mõjutavad Soome ja Eesti majandusele. Ta nentis samas, et kaalukausi teises otsas on inimelud.

Niinistö ütles, et Soome ei välista lisasanktsioonide kehtestamist. Soome riigipea rõhutas samas, et lisaks heidutusele on vaja ka dialoogi. „Soome teeb mõlemat,” sõnas Niinistö. Ta avaldas lootust, et viimaste päevade positiivsed uudised võivad viia positiivsete tulemusteni

Kaljulaid sõnas, et Süüria küsimuses on Soome ja Eesti samadel seisukohtadel ning mõlemad edastavad samasisulist sõnumit.