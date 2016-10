TS Laevad loodab homsest Hiiumaa liinile lisada parvlaeva Kõrgelaid

Toimetanud Urmas Lauri



Saaremaa Laevakompanii pakkus Kõrgelaidu Hiiumaa liinile appi juba 5. oktoobril, kui madala mere tõttu suured laevad esimest korda kai äärde jäid. Foto: Urmas Lauri

TS Laevad peab rääkimisi Saaremaa Laevakompaniiga parvlaeva Kõrgelaid prahtimiseks Hiiumaa liinile. Parvlaev Kõrgelaid loodetakse lisada Hiiumaa liinile alates homsest, 20. oktoobrist, teatas Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.

Seoses erakorraliselt pikaajaliselt püsinud madala meretasemega on laevaliiklus Rohuküla-Heltermaa liinil olnud häiritud ning laevaliiklust on valdavalt saanud teenindada vaid parvlaev Harilaid. Parvlaeva Harilaid mahutavus pole olnud piisav tagamaks ülevedu Hiiumaa liinil. Lähiaja ilmaprognoosid ei luba olulist meretaseme tõusu ning lähipäevil on oodata ka tugevat tuult.

TS Laevade esindajatega vestelnud meremeeste, aga ka sadamatöötajate sõnul on selle sügise ilmastikuolud Hiiumaaa liinil erakorralised just pikaajaliselt püsinud madala meretaseme osas. Sellel liinil töötanud inimesed ei mäleta, et sellist olukorda oleks olnud vähemalt viimase kahekümne aasta jooksul.

Parvlaev Kõrgelaid loodetakse lisada liinile nii pea kui kokkulepped on saavutatud ja meeskond laevale saabunud.

Parvlaevad Regula ja St.Ola on sadamates ootel ja asuvad liinile niipea kui ilmastik seda võimaldab.

TS Laevad palub Hiiumaa liinil sõita soovijatel jälgida operatiivset infot Praamid.ee veebilehel ja Facebookis.