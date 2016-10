Saksa õhuväelaste hullumeelne ööpäev Ämaris: Eesti õhupiirile lähenes iga 90 minuti järel Vene lennuk

Refereerinud Kristjan Kosk

Hävitajad. Foto: kaitseministeerium

Postimees kirjutab, et oktoobri esimesel nädalal oli nii Soome õhuväel kui ka Ämaris õhuturbemissioonil olevatel Saksa õhuväelastel hullumeelne ööpäev, kuna õhupiirile lähenevaid Vene sõjalennukeid tuli tuvastada iga 90 minuti järel.

Ämaris baseeruva Saksa õhuturbeüksuse ülema Swen Jacobi sõnul oli NATO teadlik, et Vene õhujõududel on 6.-7. oktoobriks Soome lahele planeeritud õppus, kuid seda ei osanud keegi oodata, et õhupiirile lähenevaid lennukeid tuleb minna tuvastama iga pooleteise tunni järel.

„Nad panid meie kiirreageerimisvõimekuse ikka ja jälle proovile, üks lennuk tuli teise järel. Pidime ikka ja jälle Ämarist õhku tõusma. See oli väljakutse, aga meil oli piisavalt ressursse ja suurepäraseid tehnikuid, kes hoidsid lennukid stardivalmis kogu ajal,” kirjeldas Jacob oktoobri esimesel nädalal Ämaris valitsevat olukorda.