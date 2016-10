Politsei palub abi nelja Haapsalu liiklusõnnetuse uurimisel

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Haapsalu politseijaoskond teeb kindlaks varalise kahjuga liiklusõnnetuste asjaolusid, mille teine osapool on sündmuskohalt lahkunud.

Ajavahemikul 23. kuni 29. septembrini kahjustati Haapsalus Kastani 24 maja ette pargitud sõiduautot Volvo.

30. septembril kahjustati Haapsalus Sadama 9/11 maja juures parkinud sõiduautot Škoda.

7. oktoobril kahjustati Haapsalus Kuuse 26 maja juures parkinud sõiduautot Audi.

14. oktoobril kahjustati Kaare tänaval parkinud sõiduautot Audi.

Haapsalu politseijaoskonna vanemväärteomenetleja Andrus Kleemani sõnul on kõigi nelja puhul tegemist väikeste kriimustuste ja plekimõlkimistega, mis ilmselt on tekitatud parkimise käigus. „Mõnel juhul pole võib-olla kahju tekitaja ise tundnudki, et teisele autole vastu sõitis või siis tundis, aga kuna keegi pealt ei näinud, sõitis minema,” selgitas ta õnnetuste põhjusi.

Kleeman lisas, et kõigil eeltoodud juhtudel seisid autod sellistes kohtades, kus kaamerapildist pole võimalik selgeks teha, kes kahju tekitas.

"Palume kõigil, kes omavad infot mainitud liiklusõnnetuse või nende teise osapoole kohta, võtta ühendust andrus.kleeman@politsei.ee või 473 2845," ütles Lääne politseiprefektuuri pressiesindaja Heiko Leesment.

Ennekõike ootab politsei ühendust võtma inimesi, kelle autod said õnnetustes kannatada.