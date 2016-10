Marina Kaljurand läheb välisministeeriumi nõunikuks

Tarmo Õuemaa

Marina Kaljurand. Foto Facebook

Presidendikampaania tõttu välisministri kohast loobunud Marina Kaljurand asub esmaspäevast taas tööle välisministeeriumis, kus temast saab küberjulgeoleku nõunik.

„Alates 24.10. alustan osalise koormusega välisministeeriumis nõunikuna küberjulgeoleku küsimustes. See tähendab, et jätkan Eesti esindajana ÜRO küberekspertide töögrupis. Olen osalenud selles töögrupis alates 2014 sõltumata ametikohtadest,” teatas Marina Kaljurand eile õhtul oma Facebooki-leheküljel.

„Viimastel nädalatel sain mitmeid pakkumisi Eestis ja välismaalt erinevate projektide juhtimiseks aga ka loenguteks rahvusvahelistest suhetest ja diplomaatiast. Suhtlemine tudengitega ja loengute pidamine on mulle alati meeldinud.

Alustan novembris esimese nädalase kursusega Kiievi riigijuhtimise ja poliitika koolis (CAPS – Civil and Political School). Ja loomulikult jätkan kohtumiste ja loengutega Eestis. Mul on väga hea meel, et noored soovivad kohtuda ja arutada nii välispoliiitkat kui ka laiemalt ühiskonnas toimuvat,” kirjutas ta.

Kaljurand lubas jätkata heategevusprojektidega, näiteks Päikeselaagriga – suvelaagri korraldamisega vähekindlustatud perede lastele.

„Kindlasti tahan edasi tegeleda teemadega, millest rääkisin presidendikampaania ajal: integratsioon, noored, võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine, naiste palgalõhe, naistevastane vägivald, nõrgemate ärakuulamine ja abistamine,” teatas Kaljurand.

„Presidendikampaania oli pikk ja intensiivne ning andis väga palju mõtlemisainet, mida saaks teha Eesti ja Eesti inimeste heaks. Vajasin puhkust ja nautisin puhkust. Nüüd olen valmis naasma aktiivse tegevuse juurde,” kirjutas ta.