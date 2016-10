Loomakaitsjad koguvad raha Taeblast leitud šarpei elu päästmiseks

Tarmo Õuemaa

Taebla kandis liiklusõnnetuse üle elanud koer vajab annetajate abi. Foto Varjupaikade MTÜ

Laupäeval märkas jalgrattur Taebla lähistel kraavis verist koera. Nüüd on raskelt viga saanud loomale Tallinnas tehtud esimesed operatsioonid ja loomakaitsjad koguvad raha, et katta arstikulu.

„Taebla lähedal inimtühjal teel sõitnud jalgrattur kuulis kraavist nõrka haukumist. Ta leidis kraavist verise koera ja helistas päästjatele, kes kutsusid kohe meid,” rääkis Varjupaikade MTÜ Läänemaa varjupaiga juhataja Kaja Maisalu.

Õnnetuspaigas selgus, et koera all rohu peal oli juba kuivanud ning tumedaks tõmbunud veri ja loom ise väga viletsas seisus. Sõiduteel vedeles siin-seal auto purunenud tükikesi. Kaja Maisalu võttis ette tee Tallinnasse loomade kiirabi kliinikusse, samal ajal otsisid loomasõbrad sotsiaalmeedia kaudu omanikku.

Mõne tunni pärast oli teada, kellele koer kuulub, kuid koera seisukorda see kergemaks ei muutnud, kuna omanik tõstis käed üles, tema rahaline seisukord ei luba koerale mingit abi võimaldada ning eile hommikul ta loobus loomast ametlikult. „Siinkohal palume kividega mitte loopida, sest omanik soovib koerale parimat ja annab endale aru, et varjupaik suudaks võib-olla heade inimeste abiga ravi võimaldada, tema ise aga mitte,” soovitab Varjupaikade MTÜ oma Facebooki-lehel.

Kliinikus tuvastati, et seis neerudega on kriitiline ning koera keha on õhku täis. Puus on paigast ära, kuid seda saab omakorda parandama hakata siis, kui õhk kehast välja läheb ja neerude näitajad paranevad piisavalt, et narkoos teha.

Praegu on koer kliiniku assistendi juurde hoiukodus.

Loomakaitsjad ootavad inimeste annetusi šarpei tõugu koera elu päästmiseks. „Arvete suurus pole veel teada ja kui koer kriisist välja tuleb, lisandub kulusid veelgi. Me hindame kõrgelt iga pisimatki abi, seega iga annetus Varjupaikade MTÜ kontole EE561010220068203017 on enam kui teretulnud ning soovi korral saab helistada Telia tasulisele numbrile 9007000, kõne hind on 5 eurot. Kui otsustate selle koerakese ravi toetada annetusliinile helistades, palun kuulake ära tervitustekst 10 sekundit, vastasel korral annetamist ei toimu,” kirjutab Varjupaikade MTÜ.