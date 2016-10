Küberkurjategijad kaaperdasid Haapsalu linnavoliniku meilikonto

Tarmo Õuemaa

Tiit Moor. Foto Arvo Tarmula

Täna hommikul said Haapsalu linnavolikogu liikme Tiit Mooriga kirjavahetust pidanud inimesed tema meiliaadressilt saadetud kirja, mille järgi on Moor jäänud Kiievis hätta ja palub saata raha. „Ärge raha mingil juhul saatke! Tegemist on petistega, kes on kaaperdanud mu Gmaili konto,” ütles Tiit Moor.

Kirjas seisab üsna korralikus eesti keeles, et Moorilt varastati Kiievis pass ja krediitkaart. Esimesest hädast olevat teda välja aidanud saatkond, kuid ikkagi olevat tal kiiresti vaja 1670 eurot, et ta saaks koju lennata. „Huvitav on see, et kolm nädalat tagasi ma käisin Ukrainas ja ka läbi Kiievi,” ütles Moor.

Petukiri saadeti välja Tiit Moori erakontolt Gmailist täna hommikul. „See pidi olema tohutu hulk inimesi, kellele see kiri läks. Sain selle ka ise oma töömeilile,” ütles Moor, kes töötab turvafirma USS Security Eesti Haapsalu piirkonna juhina.

Moor läks selle peale kohe oma Gmaili uurima, mis toimub. „Just sel ajal oli kontol turvakoodid ära vahetatud, mii et kui välja läksin, siis uuesti sisse enam ei saanud ja konto oli araabiakeelne.

Moorile tulid appi IT-spetsialistid, kes kontole uuesti ligipääsu said. „Selgus, et kontol oli käidud läbi California Nigeeriast Lagosest,” ütles ta.

Kontolt olid kustutatud kõik kirjad. Nüüd võttis Tiit Moor kasutusele turvalisema kahetasandilise autentimise. „Gmail soovitas seda ju ammu juba, aga inimene on mugav. Mõtlesin, et sms-id on liiga tüütud,” tunnistas ta.

„Tänan kõiki, kes mulle helistasid, et anda mulle teada kaaperdatud kontost. Loodan, et keegi ei ole raha petistele saatnud,” ütles ta.

Petukirja tekst

Loodetavasti jõuab see kiri teieni õigeaegselt. Käisin reisil Kiiev, Ukraina ning reisi käigus varastati mu dokumendid, sealhulgas pass ja krediitkaart, mis olid minu kotis. Saatkond oli nõus abistama minu lennu organiseerimisega ilma passita, minu kanda jäi piletikulu ja hotelli arve. Paraku ei ole mul võimalik aga kontole ligi pääseda ilma panga kaardita ning pank ei ole suuteline nii kiiresti uut kaarti väljastama, et ma lennule jõuaksin ja hotelliarve tasutud saaksin. Antud olukorras olen sunnitud paluma lühiajalist laenu, mille saan tagasi maksta niipea kui koju tagasi jõuan. Vajan summat mis oleks 1670 eurot, et katta oma kulud. Kui oleks võimalik raha saata Western Union kaudu või MoneyGram, siis see oleks kõige parem. Vabandan ebamugavuse pärast, aga mul on vaja jõuda järgmisele lennule ja igasugune abi on teretulnud. Kui on võimalik aidata, siis saadan oma konto andmed.