Kaitseliitlased pidasid aastapäeva

Kaire Reiljan

Reede õhtul tähistas Kaitseliidu Lääne malev Haapsalu kultuurikeskuses oma 99. ja naiskodukaitse Lääne ringkond 88. aastapäeva.

Pidulikul koosviibimisel, kus viibis ka Kaitseliidu ülem Meelis Kiili, anti üle liidu teenetemedalid ning Lääne maleva ja naiskodukaitse teenetemärke ja tänukirju.

Kaitseliidu lääne maleva pealiku Rasmus Lippuri sõnul on vabatahtlikud liidu suurim vara. Lääne maleval on koos naiskodukaitsjatega 1670 liiget. „Kasvame vaikselt, aga pidevalt,” ütles Lippur.

Malevapealik lisas, et oluline on, et liikmed oleksid ka aktiivsed, ja tänas peresid, kes lubavad pereliikmetel sageli nädalavahetustel Kaitseliidu tegevuses osaleda.

Aastapäevakõnes ütles Lippur, et maleva väljaõppe tase on läinud paremaks. Sellest annab tema sõnul tunnistust head õpet läbi viia tahtvate ja oskavate instruktorite arvu kasv. Malevapealik lisas, et väljaõppe paranemisest andis tunnistust ka ülemöödunud nädalal kaitseväe keskpolügonil toimunud lahinglaskmise tulemused.

Järgmise aasta peamise ülesandena väljaõppes näeb malevapealik seda, et harjutada üksikvõitlejaid üksusena tegutsema. Detsembri alguses ootab Kaitseliidu Lääne malevat suurim õppus Orkaan, mis tänavu toimub Lõuna-Läänemaal.

Lippur ütles, et detsembris on kavas taaselustada ka kaitseliidu talvepäev Kiltsi lennuväljal.

Kaitseliidu teenetemärkide ja tänukirjade saajad:

Kaitseliidu teenetemedali I klass

Jaas Vokk

Kaitseliidu teenetemedali lll klass

David Lukas

Mihkel Leivalt

Eda Tamme

Andres Antsi

Kaitseliidu eriteenetemedal

Petri Kalevi Turtiainen

Anti Jussi Räihä

Lääne maleva teenetemärk

Liina Jutt

Reimo Sepp

Raine Heikkilä

Ken Poola

Marek Rätsep

Meeme Riismaa

Martin Kalda

Margo Schmidt

Jüri Jõemaa

Vahur Pedak

Reigo Rogovski

Malevapealiku tänukiri

Olavi Tutt

Aare Aru

Margus Tänna

Kalle Karm

Arvo Riisalu

Marko Ritso

Härry Bulak

Marko Kanter

Meelis Malk

Fotod erakogu