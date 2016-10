Jaanus Karilaid: peaministriga ei saa küll enam arvestada

BNS



Jaanus Karilaid. Foto: Arvo Tarmula

Keskerakond ei soovinud riigikogu kolmapäevases infotunnis peaminister Taavi Rõivasele sõna anda ning adresseerisid seetõttu küsimused tema erakonnakaaslasele, majandusminister Kristen Michalile.

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaidi sõnul on see parlamendi opositsiooni ühine pollitiline žest valitsuskoalitsiooni senisele poliitikale. “Peaminister ei anna sisulisi vastuseid ja tegeleb poliitikate juhtimise asemel ainult vaenlasekuju otsimise ning selleks vajaliku ohutunde loomisega. Haigekassa rahastamine on pikaajalises rahapuuduses, haldusreformi planeeriti 15 aastat, aga ikka jõuti vaid piiride kohendamiseni, iseseisvast kaitsevõimest alles hakatakse rääkima, tsiviilkaitse ehk inimeste kaitse kriisihetkel on täna olematu,” loetles Karilaid teemasid, mida ta nimetas “valitsuse tegematajätmisteks”.

“Kui tähtajaks ei suudeta isegi uusi parvlaevasid liinile tuua, siis pole enam tõesti peaministriga midagi arutada,” ütles Keskerakonna aseesimees. “Taavi Rõivas tegeleb ainult sellega, et võimuliidul oleks riigikogus üle 51 hääle ja see on ka kõik. Peaministriga ei saa küll enam arvestada, aga suursaarte inimesed ootavad parvlaevaühenduse osas siiski selgitusi. Nii keskendume tänases infotunnis Kristen Michalile, kellelt ootame selgesõnalisi vastuseid ning poliitilist vastutust,” lisas Karilaid.