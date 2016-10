Hiidlastele mõeldud parvlaev Leiger hakkab saarlasi vedama (2)

Urmas Lauri

Parvlaev Leiger. Foto: TS Laevad

TS Laevade kinnitusel on alanud parvlaev Leigeri üleandmisprotsess. Dokumentide vormistamine võtab siiski veel mitu nädalat aega, nii et laev enne novembri lõppu Eestisse ei jõua, vahendas ERRi uudisteportaal.

Leigeri merekatsetused näitasid, et enamik esinenud vigadest on ära lahendatud, olulised süsteemid on töökorras, mistõttu on Selfine ja TS Laevad alustanud laeva üleandmis-vastuvõtmisprotsessi, ütles Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro.

Arro sõnul ei ole selge, kui kaua täpselt protsess aega võtab, sest selles osaleb hulganisti kolmandaid osapooli, kes peavad olema protsessi kaasatud. Näiteks on vaja laeva lippu vahetada, veeteede amet peab aluse üle vaatama, ja muud sellised asjad, mis ei ole Tallinna Sadama poolt kontrollitud, märkis Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht.

Kokkuvõtvalt võib Arro sõnul minna kaks-kolm nädalat, misjärel saab alus hakata Eesti poole liikuma. Kuna ülesõit võtab minimaalselt 21 päeva, siis peaks Leiger Eestisse jõudma novembri lõpus või detsembri alguses, rääkis Arro.

ERRi uudisteportaali andmeil hakkab Parvlaev Leiger sõitma Virtsu-Kuivastu liinil.

Alates oktoobrist opereerib Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad mandri ja suursaarte vahelistel laevaliinidel. Kuivõrd ettevõtte poolt tellitud uued parvlaevad ei ole veel Eestisse jõudnud kasutab riigifirma teenuse tagamiseks ajutiselt renditud vanu parvlaevu.

Uutest parvlaevadest kaks ehitatakse Poola Remontowa laevatehases ja kaks Türgi Selfine laevatehases. Türgi tehases ehitatavate laevade nimed on Leiger ja Tiiu. Neist viimase valmimise tähtaeg lepitakse tootja ja tellija vahel kokku peale Leigeri üleandmist.

Väinamere liine on teenindama kavandatud neli alust: Tõll ja Piret valmivad Poolas ning esialgu oli need laevad kavas panna kurseerima Virtsu-Kuivastu liinul. Türgi laevatehased valmivad Leiger ja Tiiu pidid hakkama sõitma Rohuküla-Heltermaa liinil.