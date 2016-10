Galerii: Mika Keränen tutvustas lasteraamatukogus oma värskeimat lastekrimkat „Jõmmu”

Kristjan Kosk

Soome päritolu lastekirjanik Mika Keränen pseudonüümiga Mihkel Kera rääkis täna Haapsalu lasteraamatukogus oma kõige uuemast lasteraamatust „Jõmmu”. Peale selle rääkis kirjanik, mida üldse tähendab raamatu kirjutamine.

Keräneni kõige uuemat lasteraamatut „Jõmmu” saab poodidest osta alates detsembrist. Kirjanik rääkis, et raamatus on kuus peategelast – Mari, Olav, Anton, Sadu, Reilika ja koer Mati. Tegevus toimub Emajõel või selle kallastel. Ehkki kirjanik luges ette lühikese lõigu uuest raamatust, jäi ta muus osas salapäraseks.

Keränen võrdles raamatu kirjutamist jalgsi Haapsalust Tallinnasse kõndimisega. „Kirjutad ja kirjutad, arvad, et pool raamatut on valmis, kuid siis selgub, et käsikirja on alles viis lehekülge ning 145 lehekülge on veel kirjutada,” selgitas kirjanik. „Kirjutad ja siis jälle puhkad, kohe järjest ei saa.”

Fotod: Arvo Tarmula