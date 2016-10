Deiw Rahumägi: Nõva vald võib haldusreformi käigus jaguneda kaheks (7)



Nõva volikogu otsustas 11. oktoobril, et ühinemisläbirääkimisi jätkatakse Lääne-Nigula vallaga. Tagaplaanil seismas vallavanem Deiw Rahumägi. Foto: Urmas Lauri

Kuigi Nõva volikogu otsustas läinud nädadal, et Harjumaa suunal enam ühinemisläbirääkimisi ei jätkata, arvab vallavanem Deiw Rahumägi, et vald võib haldusreformi käigus kaheks rebeneda. Valla poolitamist usub ka volikogu esimees Peeter Kallas, kirjutas Harju Elu.

“Ma arvan, et võib juhtuda, et Nõva vald võib ka kaheks minna, ehk siis Nõva ots ja võib-olla ka Vaisi ja paar küla võivad teha ettepaneku liituda Padise vallaga,” ütles Rahumägi Harju Elule.

Harju Elu kirjutas, et 11. oktoobril hääletas Nõva vallavolikogu häältega 4:3 maha Keila valla ettepaneku Lääne-Harju suurvalla moodustamiseks. Ühinemisläbirääkimisi jätkatakse nüüd Lääne-Nigulaga Läänemaal.

Lääne-Harju suurvalda oleksid esialgse kava kohaselt kuulunud Harjumaalt Keila vald, Paldiski linn, Padise vald, Vasalemma vald ja Läänemaalt Nõva vald. Ühinemiste õnnestumine oleks andnud 13 225 elanikuga 775 ruutkilomeetril laiuva Lääne-Harju suurvalla, mis oleks ühtlasi muutnud maakondade piire.

Enne 11. oktoobri volikogu istungit laekus volikogu esimees Kallasele allkirjade pakk, mis käsitles seda, et ikkagi Harjumaaga liituda. “Ma arvan, et võib juhtuda, et Nõva vald võib ka kaheks minna, ehk siis Nõva ots ja võib-olla ka Vaisi ja paar küla võivad teha ettepaneku liituda Padise vallaga,” märkis Rahumägi.

Kuidas saab nii väikene vald nagu Nõva pooleks minna? “Me oleme rahvaarvult väike, aga ega me siis pindalalt väike ei ole. Mobiilpositsioneerimine on näidanud seda, et Variku ots kisub Läänemaa suunas, Nõva ots selgelt Keila või Tallinna suunas. Ilmselt ta pooleks lähebki,” arvas volikogu esimees Peeter Kallas.

