Vald tahab Oru hooldekodu laiendada

Kaie Ilves

Oru hooldekodu. Foto: Arvo Tarmula

Lääne-Nigula vald avatseb Oru hooldekodu poole jagu laiendada. Praegu on hooldekodus 50 kohta, plaanis on 90–100 kohta.

Valla sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Varje Paaliste ütles, et hooldekodu kõik kohad on pidevalt täis ja järjekorda kedagi ei pandagi, sest järjekord oleks pikem, kui on hooldekodus kohti. „Kui paneksime järjekorda, siis annaksime inimestele ilmaasjata lootust,” ütles Paaliste.

Valla arengukava järgi peaks Räägu mõisa häärberis tegutsevat hooldekodu poole jagu laiendatama 2019. aastaks. Nii kiiresti see tõenäoliselt ei juhtu. Ühe võimalusena nägi vald ette häärberile juurdeehituse tegemist. Et aga häärber, seda ümbritsev park ja hoonekompleks on kaitse all, tuli küsida muinsuskaitseametist nõu. Septembris otsustas muinsuskaitseamet, et juurdeehitis kahandaks häärberi arhitektuuriväärtust ja lõhuks pargi struktuuri. Amet soovitas ehitada uue hoone häärberist loodes asuva administratiivhoone asemele. Paaliste ütles, et sel juhul tuleks häärberile endale leida uus otstarve, näiteks ehitada sinna peretoad, kus saaksid elada vanapaarid, või hakata seal pakkuma intervallteenust.

Intervallteenus tähendab ajutist hooldekodus elamist, näiteks talviti või ajal, mil pereliikmed ise ei saa vanuri eest hoolitseda. Praegu Orul intervallteenust pakkuda ei saa, sest ei ole võimalik kohti tühjalt hoida. Paaliste ei osanud ütelda, millal hooldekodu laieneb, sest mõte administratiivhoone asemele uus hooldekodu ehitada on vallale uus.