Üks kümnest Eesti imelisest vanavanemast on Aime Edasi

Toimetanud Urmas Lauri



Aime Edasi (paremal) Haapsalu pitsipäevadel 2012. aasta augustis. Foto: Urmas Lauri

Üks ühtekokku kümnest tänavusest Eestimaa imelisest vanavanemast on Aime Edasi. Igal aastal VENÜ Vanavanemate Fondi poolt välja antav tiitel antakse lugupidamist väärivatele vanavanematele, kes lisaks vanaema-vanaisa rollile panustavad ka kohaliku kogukonna tegemistesse. Imelise vanaema ja suurpärase käsitöömeistri kandidatuuri esitas Lääne maavalitsus, teatas maavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Liivi Ollino.

Aime Edasit kutsuvad tema lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed hellitavalt Mummiks. Ta on panustanud järeltulevatesse põlvedesse sajaprotsendiliselt oma aega, energiat ja hoolt. Mummi on lastega alati midagi põnevat korda saatnud – teinud näputööd, küpsetanud, lavastanud lühietendusi või roninud õunapuu otsa õunu sööma. Minia Solveig Edasi sõnul on Mummil oskuslikult käes kõik PR-võtted ja nii mõnedki plahvatusohtlikud situatsioonid on tänu temale sujuvalt lahenenud.

Aime Edasi oli aastaid Haapsalu Kutsehariduskeskuses käsitöö eriala kudumise õpetaja. Ka täna koolitab ta käsitööhuvilisi kursuste raames.

Ta on mitukümmend aastat kudunud kuulsaid Haapsalu salle ja olnud ka Haapsalu käsitööseltsi taassünni juures. Mummi on raamatu „Haapsalu sall“ ja „Haapsalu rätt“ kaasautor. Haapsalu Pitsikeskuses on Aime Edasil olnud mitu isikunäitus.

Lisaks Aime Edasile esitas Lääne maavalitsus veel 2 vanaema ja 1 vanaisa kandidatuuri.

Imeliste Vanavanemate austamisüritus toimub neljapäeval, 3. novembril kell 12.00 Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu (VENÜ) päevakeskuses Kadriorus. Tunnustusürituse raames toimub kontsert, pildistamine ja vestlusring.