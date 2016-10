Riik arvestab õpilase edasijõudmisel edaspidi ka gümnaasiumi panust

BNS

Alates käesolevast aastast kuulub gümnaasiumi panus õpilaste edasijõudmises gümnaasiumite tegevusnäitajate nimekirja.

Tegemist on näitajaga, mis iseloomustab õppetöö tõhusust ning seda hinnatakse matemaatikas, eesti keeles ja eesti keeles teise keelena. Sarnaselt riigieksami tulemustega leitakse gümnaasiumi panus igal õppeaastal lõpetanud lennu kohta, korraga esitatakse koolidele viimase kolme aasta tulemused.

Gümnaasiumi panuse hindamine on informatiivsem, sest pelgalt riigieksamipunktid kirjeldavad tihti pigem õpilaste omadusi, kui koolide suutlikkust neid õpetada. Panus õpilase edasijõudmisesse ei pruugi kõige suurem olla koolil, kus on kõrgeimad eksamitulemused, vaid koolil, kus aidati õpilase arengule aines kõige rohkem kaasa.

Gümnaasiumi panuse hindamiseks arvestatakse õppimise lõpptulemustest (gümnaasiumi riigieksami punktid) analüütiliselt maha õpilase panus tema lähtetaseme ehk põhikooli eksamitulemuste alusel. Selleks arvutatakse kooli õppima asunud õpilaste põhikooli lõpueksamite tulemuste alusel neilt gümnaasiumi lõpuks oodatav tulemuste tase ehk prognoos.

Lisaks võetakse arvesse ka täiendavaid tegureid nii õpilase kui kooli ja piirkonna tasemel. Õpilase tasemel vaadatakse tema sugu ja vanust, kooli ja piirkonna tasemel aga kooli suurust, õppekeelt, kooli võimalust õpilasi valida ja kohaliku omavalitsuse arengu indeksit.

Kooli panuse hindamiseks tuuakse välja, kui palju erineb riigieksami tegelik tulemus riigieksami tulemuste ootuspärasest tasemest. Kui kool vastab leitud ootusele, on tulemus null ehk lisandväärtus on keskmine. Kui õpilased on oodatavast edukamalt lõpetanud, siis on kooli lisandväärtus kõrge ja ootusest maha jäämisel on kooli lisandväärtus madal.

Gümnaasiumi panuse näitaja osutab, kui tõhus on õppetöö aines olnud võrreldes kõigi teiste gümnaasiumitega. Koolide jaoks on tegemist tagasisidega, mis võimaldab eksamitulemustega võrreldes asjakohasemalt jälgida enda toimetulekut õppe läbiviimisel. Riiklikul tasemel on tegemist täiendava koolivõrgu seirevahendiga, mis laseb märgata erandlikke koole: nii riskikoole, kes on selgelt hädas oma õpilaste arengu toetamise, kui ka väga tõhusa õppega asutusi, kelle tööst võiks olla teistel õppida. Oluline on tähelepanu pöörata, et samas, kui panuse hindamine aitab märgata ebatavalisi koole, vajab nende panuse eripära sisu alati täiendavat selgitamist koha peal. Riiklikul tasemel näitaks õppetöö kvaliteedi paranemist, kui gümnaasiumite panuste vahelised erinevused aja jooksul väheneksid koos üldise eksamitulemuste kasvuga. Võtmeküsimusteks on siin töö madala panusega koolides ja nende toetamisel.

Gümnaasiumi õppetöö tulemuslikkuse iseloomustamisel on vaja vaadata panust ja eksamitulemusi koos. Näiteks keskpäraste eksamitulemustega kool, millel on kõrge lisandväärtus, teeb head tööd suhteliselt nõrgema lähtetasemega õpilaste arengu toetamisel.

Kõik gümnaasiumid saavad tagasiside oma kolme viimase aasta panuse kohta õpilaste edasijõudmises. Novembris plaanib SA Innove viia läbi maakondlikud infopäevad, kus räägitakse uutest hariduse tegevusnäitajast, aidatakse gümnaasiumi panuse raporteid tõlgendada ja vastatakse tekkinud küsimustele.