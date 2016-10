Nõva vallavanema kohtuprotsess jätkus tunnistajate ülekuulamisega

Kristjan Kosk

Nõva vallavanem Deiw Rahumägi (paremal) kohtupingis. Foto: Urmas Lauri

Täna jätkus Haapsalu kohtumajas tunnistajate ülekuulamisega kohtupidamine Nõva vallavanema Deiw Rahumäe üle, keda süüdistakse ametiauto kuritarvitamises ja vallale rahalise kahju tekitamiseks.

Volikogu aseesimees ja revisjonikomisjoni liige Tarmo Heinleht ütles kohtule, et Rahumäe poolt täidetud sõidupäeviku täitmine jättis soovida. Rahumägi on varem Lääne Elule öelnud, et täitis toona tõesti sõidupäevikut ebatäpselt, kuid sellega omateada midagi kriminaalset korda ei saatnud. Peale nende andsid tunnistusi veel mitmed Nõva vallavalituse ametnikud ja volikogu liikmed.

Tunnistajad jätkasid, et peale ebatäpse sõidupäeviku täitmise on Rahumägi ületanud talle omistatud kütuse kuulimiiti. 2014. aastal oli kuulimiidiks 160 eurot. Sama aasta detsembris kergitati seda 250 euroni. Isiklikke sõitude tarbeks tangitud kütuse eest tuli vallavanemal maksta omast taskust.

Rahumägi selgitas hiljem, et tema ametiautot kasutati veel Nõva valla eakate külastamiseks ja tutvumiseks värskelt pinnatud teedega. Seoses sellega kasutas Rahumägi võimalust ja küsis tunnistusi andvalt Nõva valla arengu- ja planeeringu spetsialistilt Aidi Heinlehelt, kas ta mäletab, mis autoga käidi vallateid üle vaatamas. Heinleht vastas, et seda tehti vallavanema ametiauto ehk punase Škodaga.

Revisjonikomisjoni esimees Ilme Peedoson tuvastas Rahumäele arusaamatuks jäänud arvutuskäiguga, et vallavanem tegi vallale kahju 1700 euro ulatuses. Hiljem asja uurima hakanud uurija selgitas välja, et kahju suurusjärk jäi 800 euro piirimaile. Rahumägi tasus 2015. aasta alguses vallale 1700 eurot. Seda, et Rahumägi on vallale tekitatud kahju hüvitanud, on kinnitanud ka Lääne ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Annely Erm.

„Ausalt, ma olin vihane ja maksin neile selle 1700 eurot,” ütles Rahumägi. „Praegu seisab minu raha lihtsalt vallavalitsuse arvelduskontol.”