Lihula vald peab reedel sünnipäeva

Kaie Ilves

Lihula kultuurimaja sai valmis 1990. aastal Urmas Lauri foto

Lihula vald tähistab reedel, 21. oktoobril oma 25. sünnipäeva 1990. aastate stiilipeoga.

Sünnipäevapidu kultuurimajas algab Lihula volikogu esimehe Jaak Kastepõllu ja vallavanem Varje Ojala-Toosi tervitusega. Seejärel on kavas etendus „Orav ja Ilves” – veidi üle tunni kestev jant ühes vaatuses. Pärast seda algab retro- ja videodisko DJ Felixiga.

Pidulised on oodatud kandma 1990. aastate riideid ja aksessuaare. Kui kellelgi on alles sellest ajast fotoaparaat või mobiiltelefon, siis palutakse ka see kaasa võtta.

„Teeme ajarännaku ja läheme ajas tagasi,” ütles Varje Ojala-Toos.

Ojala-Toos ütles, et Lihula 805. aastapäeva ja vabariigi aastapäeva tähistati klassikalise kontsert-aktusega.

„Sünnipäev tuleb teistsugune ja vabamas vormis,” ütles Ojala-Toos.

Sünnipäevapidu on tasuta ja oodatud on kõik Lihula ja Lihulaga seotud inimesed.

Lihula valla omavalitsuslik staatus kinnitati 1991. aasta sügisel. Aasta varem, 1990. aastal sai valmis Lihula kultuurimaja.