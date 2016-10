Läänemaa parimad gümnaasiumid on Taebla, Kullamaa ja Läänemaa ühisgümnaasium (2)

Kaie Ilves

Kullamaa kooli panus matemaatikaõpetusse on ühisgümnaasiumi kõrval maakonna parim. Arhiiv

Haridus- ja teadusministeerium hakkab alates 2016. aastast peale riigieksamitulemuste arvestama ka koolide panust õpilaste arengusse. Seda tehakse kolme aasta tulemuste põhjal kolmes aines – matemaatikas, eesti keeles ja eesti keeles teise keelena. Ministeerium jagab tulemuste põhjal koolid skaalale -2, -1, 0, 1 ja 2. Null näitab, et gümnaasiumi panus õpilase edasijõudmisse on ootuspärane. Nullist väiksem tulemus näitab ootuspärasest madalamat panust, nullist kõrgem tulemus näitab, et panus on ootuspärasest suurem, st koolides, kus panus on üle nulli, tehakse õpilastega tugevat tööd. Läänemaal on selle mõõdiku järgi matemaatika parimad Kullamaa keskkool ja Läänemaa ühisgümnaasium, kus keskmine on 0,30 ehk üle ootuspärase. Eesti keeles on parim Taebla gümnaasium, kus keskmine on 0 ehk ootuspärane. Keskmise tulemuse on arvutanud Postimees.

Läänemaa koolide panus eesti keeles aastatel 2014-2016

keskmine 2014 2015 2016

Taebla gümnaasium 0 -1 0 1

Kullamaa keskkool -0,30 0 0 -1

Noarootsi gümnaasium -0,30 0 -1 0

Läänemaa ühisgümnaasium -0,30 0 -1 0

Lihula gümnaasium -0,70 -1 -1 0

Läänemaa koolide panus matemaatikas aastatel 2014-2016

keskmine 2014 2015 2016

Kullamaa keskkool 0,30 0 0 1

Läänemaa ühisgümnaasium 0,30 0 0 1

Noarootsi gümnaasium 0 0 0 0

Lihula gümnaasium 0 -1 1 0

Taebla gümnaasium -0,30 -1 -1 0

„Üksnes riigieksamitulemused ei anna täit pilti sellest, kui hästi kool õpetab, mistõttu oleme välja töötanud näitaja, mis iseloomustab õppetöö tulemuslikkust ehk gümnaasiumi panust, võttes arvesse põhikooli lõpueksamite tulemusi. Kooli panuse teadvustamisel õpilaste arengu olulise osana on võimalik uurida, mis mõjutab koolide hakkamasaamist,” ütles haridus- ja teadusministeeriumi välishindamise osakonna juhataja Kristin Hollo.

Gümnaasiumi panuse arvestamisel võetakse arvesse kooli kontrollitavaid tegureid nagu õppeprotsessi ülesehitus, metoodika, õppevahendid ja personal. Samuti arvestatakse mittekontrollitavaid tegureid nagu õpilaste eelteadmised põhikooli lõpus, võimekus, vanus ja sugu, kooli suurus, õppekeele valik ja kohaliku omavalitsuse võimekus ning muu asukohaga seotu.

Ainepõhiselt on koolid jaotatud kolme rühma: need, kus lisandväärtus on Eesti keskmisest madalam või väga madal, ootuspärase lisandväärtusega ning kõrge või väga kõrge lisandväärtusega, kus näitaja on Eesti keskmisest palju kõrgem.

Gümnaasiumi panuse hindamine on üks osa ministeeriumist koolidele antavast tagasisidest.