Pärnakad viivad Lihula 21. sajandisse

Urmas Lauri

Lihula ja Hanila saavad ülikiire internetiühenduse. Foto: Urmas Lauri

Lihula ja Hanila majapidamised saavad Pärnumaaga liitudes ülikiire interneti püsiühenduse, teised Läänemaa vallad peavad seda luksust vesise suuga pealt vaatama.

Noarootsi vallas jookseb kiire interneti baasvõrgu kaabel Villa Hansoni aia tagant läbi. Kui majaperemees Erik Hanson soovis teada, kui palju ta peaks oma majapidamise võrguga ühendamise eest maksma, sai ta Telialt vastuse, et esialgsel hinnangul läheks selleks vähemalt 5000 eurot, samuti tuleks tal maksta projekti koostamise eest.

Pärnumaal on aga käivitatud DigiTee projekt, mille eesmärk on pakkuda kõigile soovijaile ülikiiret internetti. Projektis osalevad kõik Pärnumaa vallad, samuti kaks Lõuna-Läänemaa valda – Lihula ja Hanila vald ühinevad Koonga ja Varbla vallaga uueks, Lääneranna vallaks. Kiire interneti edendamine on ühinemislepingusse kirja pandud.

„See on ühinemislepingu üks peamisi punkte,” märkis Hanila vallavanem Arno Peksar.

Võrgu rajamise hind sõltub sellest, kui palju on liitujaid.

