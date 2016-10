Noored pesid Haapsalus seinu

Toimetanud Kaire Reiljan

Tänavakultuurifestivali JJ-Street Baltic Sessioni nädal algas täna seintepuhastusaktsiooniga, mille käigus puhastas ligi 40 noort täna pärastlõunal Haapsalu algkooli ja põhikooli soditud seinu.

Street Art Jami raames läbi viidud soditud seinte pesemise aktsioon on ürituse korraldajate sõnul selleks, et rõhutada erinevust illegaalse sodimise ja professionaalse tänavakunsti vahel ning näidata, et noored hoolivad ümbritsevast keskkonnast.

Seintepuhastusaktsioon sai alguse aastal 2012 näitamaks, et Street Art Jam seisab kunsti ja mitte illegaalse tegevuse eest.

Lisaks Haapsalule pesti täna soditud seinu Põlvas, Tallinnas, Valgas ja Tartus, järgmistel päevadel on samalaadsed aktsioonid kavas Keilas, Võrus, Viljandi js Kuusalus.

17.-23. oktoobrini toimuv tänavakultuurifestival Baltic Session toetab nii urban-kultuuri kui ka meelelahutusmaastikku Eestis ja laiemaltki. Programmis on meelelahutussündmusi ja võistluste seeriaid – seintepuhastusaktsioonid, ilupäev Witness the Beauty, Urban Kirbuturg, Vogue Ball, tänavakunstisündmus Street Art Jam, erinevad peod ning tantsukoolitused maailma staaridega. Festival kulmineerub finaalpäevaga Tallinnas Nordea kontserdimaja, kus astuvad üles nii Eesti kui ka välismaa staarid.

Fotod Arvo Tarmula