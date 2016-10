Maakonnaliinid hakkavad Pivarootsi sõitma vaid ettetellimisel (1)

Lemmi Kann

Pivarootsi Tuulik. Foto: Peeter Pung

Maakonnaliinid nr 19/1 ja 31/2 hakkavad Pivarootsi peatuses peatuma vaid siis, kui selleks eelnevalt soovi avaldatakse, sest reisijad kasutavad seda ülimalt harva, teatas Lääne maavalitsus.

"See tähendab, et soovijatel tuleb peatusesse sõit tellida teavitades bussifirmat sellest eelneval tööpäeval," selgitas

Lääne maavalitsuse ühistranspordi vaneminspektor Külliki Kübar. "Pivarootsi peatuse teenindamiseks kulub ühes päevas 10 lisakilomeetrit ja seetõttu ei ole selle igapäevane teenindamine otstarbekas."

Maakonnaliinid nr 19/1 Lihula – Pivarootsi – Vatla – Kõmsi – Lihula ja nr 31/2 Lihula – Salevere – Virtsu – Pivarootsi – Vatla – Lihula lõpetavad igapäevaselt Pivarootsi peatuse teenindamise 24. oktoobrist 2016.

"Pivarootsi peatusest bussile minemiseks tuleb reisijal oma sõidusoovist bussifirmat teavitada eelneval tööpäeval. Pivarootsi peatusesse sõitmiseks piisab reisijal bussijuhi teavitamisest bussi sisenedes," lisas Kübar.

Vastav info on kirjas nimetatud maakonnaliinide uutes sõiduplaanides, peatuses asuval infotahvlil ja riikliku ühistranspordiregistri veebilehel www.peatus.ee.

Bussifirma L&L AS infotelefon on 5661 2705, infotelefon on avatud tööpäeviti kell 08.00-16.00.

Hanila valla koduleht ütleb, et 01.01.2016 rahvastikuregistri seisuga on Pivaroootsi külas 17 elanikku. Majapidamisi on 15.

Pivarootsi küla on tänaseks oma kauni looduse, puhta õhu ja mere läheduse tõttu väljakujunenud turismi- ja suvituspiirkond. Piirkonda on soetanud omale suvekodu mitmed tuntud inimesed.

2012. aastal sai auklik ja tolmav kruusatee tolmuvaba katte.

Pivarootsis tegutsevad mitmed turismiga seotud ettevõtted: Pivarootsi Tuulik, Pivarootsi mõis-turismitalu, Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus ning Pivarootsi lastelaager.

Pivarootsi Tuuliku peremees Peeter Pung võttis uudise vastu kurvalt ja pettunult. "Talvel on kindlasti liikumist vähem, aga suvel on ju müttamist küll," märkis ta.

Pivarootsi mõisa ja Kangru talu ettevõtjad peavad hobuseid, lambaid ja lihaveiseid, et hoida korras ja säilitada rannaniidud.