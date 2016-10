Kümme aastat Läänemaa Nägemisvaegurite Ühingut

Priit Kasepalu, Tiiu Leidsalu

Foto: Valeri Larionov

Neljapäeval, 13. oktoobril tähistas Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing Haapsalu Sotsiaalmajas juubelit ja valge kepi päeva. Osalejaid oli kokku ligi 40 ja pidulik sündmus kestis kolm tundi. Läänemaa ühing sai kümneaastaseks.

Sotsiaalmajas asuva Muusikakooli saalis toimunud ürituse avas ühingu esimees Mihail Kovalenko. Kokkuvõtliku ettekande ühingu loomisest ja tööst tegi selle asutajaliige ja eestvedaja, praegune revident Tiiu Leidsalu. Seejärel tunnustas ühing koostööpartnereid ja aktiivseid liikmeid. Haapsalu abilinnapea Kaja Rootare, Läänemaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Jaak Pihlakas, Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja Irina Vaher ja Eesti Pimedate Liidu aseesimees Priit Kasepalu tervitasid ning õnnitlesid ühingut. Pimedate liidu tänukirjaga õnnitleti ühingut ja tänati Mihail Kovalenkot.

Pidulikule sündmusele oli palutud ka Anne-Mall Kroon, keda ühing hiljutise juubeli puhul meeles pidas.

Pärimusmuusik Enrik Visla, kelle suguvõsa juured on Võrumaal, mängis mitu lugu August Teppo valmistatud lõõtspillil ja rääkis veidi lõõtspillimängust. Tallinlane Vello Vart tutvustas valge kepi ajalugu ja valge kepi päeva tähendust. Priit Kasepalu ettekande teema oli „Pimedate liit – lahenduste pakkuja“. Selles käsitleti töövõimereformi käivitumise ja abivahendisüsteemi muutmisega seotud tegevust.

Lisaks oli juttu, et oktoobri teine neljapäev on nägemise päev, mida võiks märkida koos silmaarstidega, kuid Eestis ei ole seda seni veel tehtud. Näitena toodi, et tollase Eesti NSV Pimedate Ühingu ettevõtete kasumist antud raha eest 1985. aastal valminud Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinikusse ravile pääsemiseks aasta lõpuni numbreid ei ole. Sellele probleemile peaks lahenduse leidma riik.

Muusikakooli saali ürituse lõpetas Vello Vart kolme klarnetipalaga. Kõik kohal olnud ühingu liikmed ja külalised said juubelit meenutava kirjaga helkurribad. Välja oli pandud fotonäitus kümne aasta jooksul Sotsiaalmajas toimunud tegevusest, savi- ja käsitööd, kroonika ja tänukirjad.

Juba viiendat aastat tunnustab Eesti Pimedate Liit neid inimesi, asutusi ja organisatsioone, kes on eelneva aasta jooksul aidanud pimedate ja vaegnägemisega inimeste elukvaliteeti parandada.

Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing esitas tunnustuse „Aasta tegu 2016” kandidaadiks Lääne Päästekeskuse Haapsalu päästekomando. Haapsalu päästjad leidsid oma põhitöö kõrvalt aega, et kontrollida Haapsalu nägemispuudega inimeste kodudes küttekollete korrasolekut ja suitsuandureid. Vajadusel paigaldati juhtmega suitsuandur, et pime inimene saaks selle ootamatu häire korral ise välja lülitada.

Hea meel on tõdeda, et reedel, 14. oktoobril toimus Tallinnas Õpetajate Majas pimedate liidu valge kepi päeva tänuseminar, kus anti Haapsalu komando pealikule Andres Kaljurale üle tänukiri ja meene.