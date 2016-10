Krista Kumberg: Läänemaa parim ettelugeja on Erek Arpiainen

„„Mida te loete, prints?“ „Sõnu, sõnu sõnu.““ Nii vastas Shakespearei surematus näidendis prints Hamlet Poloniuse küsimise peale. Lasteraamatukogus 14. oktoobril peetud ettelugemisvõistluse maakondlikus voorus ei loetud sõnu, ka mitte lauseid, vaid lugusid.

Tavakohaselt korraldab Eesti Lastekirjanduse Keskus igal aastal vabariikliku ettelugemisvõistluse. Pühendatud on see 20. oktoobril toimuvale ettelugemispäevale. Igal aastal kannab võistlus erinevat teemat, tänavu on selleks „Meri ja lasteraamatud“. Võistlema kutsutakse neljandate klasside lapsi. Keskus pakub valiku raamatuid, millest hõlpsa vaevaga sobiva tekstilõigu leiab. Maakondade parimad lähevad Tallinna finaalvõistlusele.

Kas proosateksti raamatust ette lugeda on kergem või raskem kui päheõpitud luuletust? Mida ettelugemisel hinnatakse? Kas ilmekust või rahulikku jutustavat laadi? Kas lugeja peaks otsima silmsidet publikuga või peaks ta nina raamatus hoidma? Kas välistest atribuutidest (kostüüm, rekvisiidid) on abi või need hoopis segavad?

Ühest vastust pole. Hääduse mõõt on see, kui ühtäkki jääb publik hiirvaikselt kuulama ja on esitatavast loost nii kaasakistud, et enne aplausi tekib paus. Kuidas seda saavutada, seda teavad head õpetajad-juhendajad, ilma kelleta taoline võistlus teoks ei saakski.

Läänemaa voorus võistles üheksa last, esindatud oli Haapsalu, Uuemõisa, Lihula, Ridala ja Oru. Neist igaüks esindas erinevat stiili. Kolm parimat olid Krissse-Liisa Mastakov Haapsalu linna algkoolist (juhendaja Tuuli Sein), Arne Mark Dobreluts Uuemõisa lasteaed-algkoolist (juhendaja Aire Oruste) ja Erek Arpiainen Lihula gümnaasiumist (juhendaja Anne Kruus).

Meelde jäi ka Mia Aurelia Kokk (HLA, juhendaja Tiia Lehepuu), kes esines nagu täiskasvanu, sealjuures aastakümneid ettelugemisega tegelenud täiskasvanu. Mitmele sai komistuskiviks paus või rõhk ebasobival kohal, mis ei lasknud loo mõttel vabalt voolata. Mia Aurelia seda ei teinud, tema laused olid terviklikult loetud, õigete rõhuasetustega.

Haapsalu põhikooli poiss Hendrik Rand (juhendaja Piret Pärnapuu) võlus rahuliku, muheda ja intelligentse olekuga, kui ta Soolavarese laste äpardusest luges. Karen Loorens Oru koolist (juhendaja Mari Vahter) evis eelist – ilusat ja sugereerivat häält, mida ta hästi kasutada mõistis.

Parimad lugejad olid kõik erineva stiili esindajad. Krisse-Liisa trumbiks oli loomulik olek ja publikut kaasav esinemine, sest ta ise oli loost haaratud. Nii enesekindlat esinejat kui Arne Mark on laste hulgas harva nähtud ja kuuldud. Ta justkui astuks iga päev lavalaudadel kõnega üles. Poiss pani end kuulama.

Võitjal, Erek Arpiainenil oli trump tagataskus – väga hästi valitud tekstilõik E. Tammlaane teosest „Laevakoer Tuhk“. Sellel oli algus, kulminatsioon ja lõpplahendus. Eeliseks oli ka üllatusmoment – pealtnäha väga tagasihoidliku poisi seest pääses lugema asudes selline vägi välja, et jäi üle vaid imetlevalt pead vangutada. Tema esituses oli kõike ja kõike oli parajalt.

Pöidlad pihku, soovime edu finaaliks!