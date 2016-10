Kodukant Läänemaa kaudu sai 26 projekti üle 800 000 euro toetust

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Hoone, kuhu tuleb Martna veisekasvatajate õppeklass. Foto Mariliis Vahar

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet PRIA otsustas toetuse andmise 26 Läänemaa maapiirkonna projektile summas 808 264 eurot, mis esitati Kodukant Läänemaa LEADER-meetme 2016 taotlusvooru. Voor oli avatud märtsis 2016.

„Üks põnevamaid toetust saanuid on OÜ Baltic Seaweed Solutions projekt, millega soovitakse hakata Uuemõisas tootma tooteid vetikatest,“ sõnas Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu. „Firma küsis toetust vetikate töötlemisliini ostuks maksimaalses toetuse mahus 64 000 eurot,“ lisas Sarapuu.

Arvuliselt oli positiivse otsuse saanud projekte kõige rohkem nelja meetme kohta kokku Vormsi vallast (6 tk), viis positiivse otsuse saanud taotlust esitati Hanila, kolm Ridala ja Martna ning kaks Noarootsi, Lääne-Nigula ja Lihula vallast. Toetust sai ka kolm ülemaakondlikku projekti: väikemuuseumide arendamise ja kohaliku toidu (taotleja Kodukant Läänemaa) ja viitade paigaldamise projekt (Terra Maritima) . Toetamist ei leidnud ükski Nõva ega Kullamaa valla ettevõtjate ja MTÜde poolt esitatud projekt.

Kõigi nelja LEADER meetme peale kokku said toetussummasid enim Hanila vallas registreeritud taotlejad (195 746 eurot). Ridala valda registreeritud projektitaotlejad said toetusi 133 479 eurot, Vormsi vallas 129 984 eurot ja Martna vallas 101 707 eurot. Teiste valdade toetussummad jäid alla 100 000 euro.

Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu hindas LEADER-meetme vooru õnnestunuks. „Taotlejate huvi oli suur ja plaanitakse põnevaid ning uuenduslikke tegevusi. Nii ettevõtlus- kui elukeskkonna meetmes oli taotlejaid kolm korda rohkem kui raha,“ täpsustas Mäesalu. „31% kõikidest taotlejatest olid Kodukandi liikmed ja 69% mitteliikmed. PRIA positiivse otsuse sai viis projekti, mis olid KKLM liikmete esitatud ja 21 mitteliikmete omad,“ lisas Mäesalu.

Ettevõtlusmeetmest said kõige rohkem ja kõige suuremas mahus toetust Hanila valla ettevõtjad. PRIA positiivse otsuse said neli Hanila projektitaotlust kogusummas 165 762 eurot. Näiteks sai maksimaalse toetuse Massu mõisa tallid OÜ noorloomalauda rekonstrueerimiseks talliks.

Vormsi valla ettevõtjad olid samuti edukad taotlejad (neli positiivse otsuse saanud projekti), kuid nende toetusesumma kokku oli vaid 52 509 eurot. Vormsilt esitati kaks meetootmisega seotud taotlust. Üks neist, Vormsi Mesila OÜ soovib osta Langstroth tüüpi korpustarusid (toetuse summa 9418 eurot).

„Elukeskkonna parandamiseks esitatud projektitaotlustest, mis on suunatud kohalikule eripärale, on üks huvitavamaid Vormsi vallavalitsuse projekt „Vormsi kadunud vaated“, ütles Ene Sarapuu. Projektiga valmistatakse ja paigaldatakse infotahvlid, mis räägivad lugusid erinevatest huvitavatest paikadest saare külades, toetuse summa 19 197 eurot.

„Äramärkimist väärib ka elukeskkonna parandamise meetmest toetust saanud MTÜ Kasari Luha Selts projekt „Martna valda loomakasvatajatele õppeklass koos õppeköögiga“, lausus Ene Sarapuu. Toetuse summa 64 000 eurot.

„MTÜ Risti Huvi saab 63 530 euroga parandada Risti käsitöömaja kasutamise tingimusi ja muuta hoone energiasäästlikuks ning targaks majaks“, lausus Sarapuu.

Ettevõtluse aktiivsuse suurendamiseks Läänemaal sai toetust 16 äriühingut, kogusummas 445 672 eurot. Koos omaosalusega on projektide kogumaksumus 871 503 eurot.

Läänemaa elukeskkonna parendamiseks sai toetust 9 Läänemaa valdade ja mittetulundusühingute poolt esitatud projektitaotlust, kogusummas 353 682 eurot. Koos omafinantseeringuga on projektide kogumaksumus 516 093 eurot.

Kodukant Läänemaa koostööprojekt Hiiumaa ja Pärnumaa kohalike tegevusgruppidega „Kohalik toit kättesaadavaks 2016“ sai toetust 8910 eurot ja projekti kogumaksumus on 9900 eurot.

Kokku investeeritakse LEADER-meetme 2016 vooru tulemusena Läänemaa ettevõtluse ja elukeskkonna parendamisse ettevõtjate, valdade ja mittetulundusühingute poolt 1,4 miljonit eurot.

Täpsem info LEADER-meetme 2016 taotlusvooru tulemuste ja 2017 taotlemise võimaluste ning tingimuste kohta Kodukant Läänemaa kodulehel: www.kklm.ee.

Järgmine võimalus taotleda toetust ettevõtluse edendamiseks on I kvartalis 2017 ja elukeskkonna parendamiseks II kvartalis 2017. Koostööprojektide taotlusvoor on 2017. a avatud aastaringselt. LEADER toetuste maht 2017. a kokku on 1,17 milj eurot.