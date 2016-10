Kaks pagulast on esitanud avalduse oma pereliikmete Eestisse toomiseks

BNS

Foto: Scanpix

Euroopa Liidu rändekava alusel Eestisse paigutatud inimest on kaks esitanud avaldused taasühinemiseks oma perekonnaga.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja ütles BNS-ile, et kui kaks avalduse esitanut on Eestisse saabunud EL-i rändekava alusel, siis sarnase avalduse on esitanud veel üheksa muul viisil Eestisse jõudnud rahvusvahelise kaitse saanud isikut.

Perekondade taasühendamise avaldus tähendab, et Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimene soovib Eestisse tuua ka oma perekonnaliikmed.

Politseile tänavu esitatud 11 avaldust puudutavad kokku 36 inimest.

Pressiesindaja sõnul on kaks taasühinemisavaldust saanud eitava vastuse ning üks avaldus on menetluses.

Seaduse kohaselt loetakse kaitse saanud perekonnaliikmeks abikaasa, nende vallalised ja alaealised lapsed, eestkostetavat vallalist ja alaealist last ning kaitse saanud või tema abikaasa ülalpidamisel olev vanem või vanavanem.

Tänavu on Eestis kaitse saanud kokku 144 inimest, neist 75 siseriiklikult ja 68 ümberpaigutamise ja ümberasustamise raames. Eesti on praeguseks Euroopa rändekavaga vastu võtnud 68 sõjapõgenikku. Neist neli on üksikud mehed.