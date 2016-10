Kaia Kanepi – esmalt direktoriamet ja siis tagasi tipptennisesse

Toimetas Lemmi Kann

Kaia Kanepi. Foto: Arvo Tarmula

Kaia Kanepi pole tipptennisest loobunud, aga valmistub praegu hoopis turniiridirektori tööks, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kaia Kanepi olekust ei reeda vähimgi märk, et tal jäi seljataha paras kannatuste aasta – valutavad kannad, ainult 15 võistlusmängu kogu aasta jooksul, maailma edetabelis kolinal langemine.

Kanepi ütleb intervjuus, et vähemalt seni, kuni ta pole öelnud, et ta enam tennist ei mängi, võib teda tennistiks nimetada.

"Üks on kindel: tahan kindlasti veel võistelda. Ja mitte lihtsalt niisama, vaid korralikul tasemel. Niisama mööda ilma on juba piisavalt reisitud, see mind ei ahvatle."

Kanepi sõnul on peale tennisemängu või leivale teenimiseks muidki võimalusi. Näiteks andis ta nõusoleku olla Tallinnas peetava Paf Openi [toimub 3.–8. novembrini Laagri uues hallis] turniiri direktor.

Loe pikemalt Eesti Päevalehest/Delfist.