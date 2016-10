Andres Ammas: õpetajale kümme protsenti palka juurde

Andres Ammas, riigikogu liige, Vabaerakond

Andres Ammas. Foto: Arvo Tarmula

Kui õpetajate palka kasvatatakse nii vähe, nagu riigieelarve eelnõus kirjas, siis pole võimalik täita valitsuse enda lubadust, et 2019. aastaks tõuseb õpetajate palk 120 protsendini riigi keskmisest, kirjutab riigikogu liige Andres Ammas (Vabaerakond) Postimehes.

2017. aasta riigieelarve eelnõu seletuskiri lubab õpetajatele palgatõusu kolm protsenti. Kui õpetajate palk tõuseb tuleval aastal nii vähe, kaugeneb see riigi keskmisest veelgi – tulevaks aastaks ennustab rahandusministeerium 5,5-protsendilist palgakasvu.

Õpetaja suurem palk on õiglane. Aga õiglus ei ole koalitsioonile ju argument. Ütlen siis nii: palgatõus on hädavajalik, sest hariduse ja majanduse vastastikune seos on siililegi selge. Me ei saavuta kunagi oodatud majanduskasvu, kui meie harituse tase hakkab langema, sest õpetajaid ei jätku.

Valitsus on toonud tuleva aasta eelarve eelnõus esile viis prioriteeti. Haridus ja teadus nende hulka praegu ei mahu. Vastupidi: hariduskulude osakaal eelarves on iga aastaga üha väiksem. Ükski mõistlik ja tulevikku vaatav inimene sellega leppida ei saa, sest nagu ütles minister Maris Lauri koolirahva tänuüritusel: õpetaja loob tulevikku.

