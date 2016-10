Algas kohus Nõva vallavanema üle (1)

Kaie Ilves

Nõva vallavanem Deiw Rahumägi täna kohtus. Urmas Lauri foto

Täna algas Haapsalu kohtumajas kohtupidamine Nõva vallavanema Deiw Rahumäe üle. Rahumägi on kohtu all süüdistatuna ametiauto sõidupäevikute võltsimises, nende esitamises valla raamatupidamisele, ametiauto kuritarvitamises ja vallale rahalise kahju tekitamises.

Süüdistuse järgi kandis Rahumägi 2014. aastal oma ametiauto sõidupäevikutesse valeandmeid auto kasutamise ja läbitud vahemaade pikkuse kohta ning esitas need valla raamatupidajale.

Deiw Rahumägi sai Nõva vallavanemaks 2013. aasta detsembris ning talle anti kasutada ametiauto Škoda kütuselimiidiga 160 eurot kuus. Rahumägi tohtis autot kasutada ka isiklikeks sõitudeks, kuid nende eest pidi ta maksma ise. Sõidupäevikusse tulnuks need kirja panna isiklike sõitudena. Oma taskust tulnuks vallavanemal kinni maksta ka tööle- ja kojusõit. Rahumägi on sisse kirjutatud küll Nõva valda, kuid elab tegelikult Harku vallas.

Prokurör Küllike Kask ütles kohtuistungil, et Rahumägi esitas 2014. aasta sõidupäevikud alles oktoobris-novembris ja detsembris. Tegelikult tuleb need esitada iga kuu viiendaks kuupäevaks. Süüdistuse järgi ei esitanud Rahumägi sõidupäevikuid ka Nõva valla finantsisti Sirje Laasi kirjaliku küsimise peale, kuigi oli kohustatud sõidupäevikut pidama ja seda esitama. Lõpuks esitatud andmed auto kasutuse ja läbitud vahemaade kohta ei vastanud tegelikkusele terve 2014. aasta jooksul ja sõidupäevikud on väidetavalt täidetud tagantjärele. 160 euro limiiti on ületatud. Valla kütusekaardiga on võetud nii diislit kui ka suurtes kogustes bensiini.

Süüdistuse järgi tekitas Rahumägi aasta jooksul vallale kokku üle 800 euro suuruse kahju, sest ületas kütuselimiiti ega tasunud erasõitude eest.

Deiv Rahumägi ütles istungil, et „põhimõtteliselt” saab ta aru, milles teda süüdistatakse. Süüdi ta ennast ei tunnistanud.

Rahumäe advokaat Toomas Pikamäe sõnul on süüdistused põhjendamatud ja Rahumägi tuleb kõikides punktides õigeks mõista. Midagi kriminaalset pole Rahumägi Pikamäe sõnul korda saatnud, kui üldse, siis võib rääkida väärteost. Ka pole Nõva valla finantsist nõudnud, et Rahumägi maksaks tagasi üle 800 euro. „E-kirjades seda ei nõuta,” märkis Pikamäe. E-kirjades pole Pikamäe sõnul nõutud ka ühtegi teist konkreetset summat, nii et Rahumägi pole saanud keelduda seda tagasi maksmast. Pikamäe sõnul ei saanudki finantsist 800 eurot nõuda, sest konkreetne summa ilmnes alles uurimise käigus. Pikamäe sõnul tuleks väidetavat dokumendi võltsimist ja võltsitud dokumendi esitamist käsitleda ühe, mitte kahe teona, sest loomuliku elukäsitluse järgi on tegemist ühe teoga.

Täna uuris kohus kirjalikke tõendeid Deiw Rahumäe süüteo kohta. Kohus Rahumäe üle jätkub homme ja reedel, mil kohus hakkab üle kuulama tunnistajaid. Tunnistama on kutsutud suur osa Nõva vallaametnikke ja volikogu liikmeid.