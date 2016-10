Vabaerakond tahab poliitika rahastamise täiesti uutele alustele viia

BNS

Jüri Adams. Foto: Vikipeedia/Rene Riisalu

Vabaerakonna neljas esinduskogu otsustas laupäeval, et erakond läheb tuleva aasta kohalikele valimistele koos valimisliitudega ning kinnitas poliitika tegevuse rahastamise reformi põhimõtteid, milles sisaldub ka parlamendierakondade toetuse oluline kärpimine.

Kavandatava seaduseelnõu kohaselt peab poliitikategevuse rahastamine muutuma totaalselt, teatas Vabaerakond. Erakondade, sealhulgas parlamendierakondade rahastamist kärbitakse oluliselt ja vähendatav rahasumma jagatakse kohalikel valimisel saadud häältearvu alusel edukalt esinenud nimekirjadele ning üksikkandidaatidele. Kohalikud erakonnanimekirjad saavad toetust üksnes otse ja vaid juhul, kui nad tegutsevad partei keskkontorist sõltumatult.

"Meie pakutav toetussüsteem annab esmakordselt rahalist tuge kohalikele valimisliitudele ja üksikkandidaatidele. Praegu neid püütakse tõrjuda. Sõnum on see, et kohaliku elu juhtimine ei võrdu riikliku poliitikaga ning parteide ideoloogiline võitlus ei ole kohalikul tasemel normaalne nähtus," ütles Vabaerakonna saadik Jüri Adams, kelle hinnangul võib haldusreformi tulemusel suurenenud omavalitsustes otsustamine kodanikest kaugemale jääda.

"Rahaline toetus läheb otse kohaliku nimekirja või organisatsiooni käsutusse ja selle edasiandmine erakondade keskkontori käsutusse peab olema keelatud. Tulevikus võiksid erakondade kohalikud organisatsioonid, mis sõltuvad soovist saada emaerakonna rahalist toetust, saada võimaluse vabaneda sellisest pseudoerakondlikust staatusest," selgitas Adams.

Adamsi sõnul detsentraliseerib uus rahastusmudel erakondi, et tagada kohalike omavalitsuste juhtimine üksnes kohalikest huvidest ja vajadustest lähtudes. Seega tuleks kohaliku poliitikategevuse toetuse jaotamisel võtta toetuse määramise aluseks valimistel saadud häälte arv. Vabaerakonna saadikud esitavad oma initsiatiivi seadusandliku algatuse vormis.