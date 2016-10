Tamme tänava ristmikule tulevad valgusfoorid

Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmikule tulevad valgusfoorid ja ohutussaared. Foto projetist.

Haapsalu linna ilmselt kõige liiklusohtlikum koht – Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmik saab järgmise suvehooaja alguseks nutikad valgusfoorid.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles selgitas, et projekt Tallinna maantee rekonstrueerimiseks on valmis juba mõnda aega, paraku ei saa sellega kohe algust teha, sest niivõrd kuluka projekti jaoks tuleb oodata mõne sobiva riikliku rahastusmeetme avanemist. Tamme tänava ristmikuga ei saa aga Suklese sõnul venitada, seega tehakse see korda linna rahaga.

„Vaatasime oma rahalisi võimalusi – selle raha me oleme võimelised järgmise aasta eelarves leidma,“ ütles Sukles. „See ei ole küll terve rehkendus, aga vähemalt saab autode vool reguleeritud. Ma väga loodan, et mingil hetkel riik ikkagi hakkab toetama neid riigi maanteid, mis linnades muutuvad munitsipaalteedeks. Siis saame Tallinna maantee tervikuna korda.“

Projekt näeb ette, et Tamme tänava ja Tallinna maantee ristmikule tulevad vajalikesse kohtadesse ohutussaared ja valgusfoorid. Sukles selgitas, et tööd tehakse selle perspektiiviga, et kui jõutakse kogu Tallinna maantee rekonstrueerimistöödeni, ei jookseks nüüd tehtavad tööd ja investeering liiva. „Me ostame kindlasti sellised „targad“ foorid, mis on meil ka Jaama tänava ristmikul ja need on võimalik üles võtta ja uuesti tagasi panna,“ selgitas Sukles.

Ristmik hakkab toimima samal põhimõttel – kui jalakäija soovib üle tee minna, tuleb tal selleks nuppu vajutada. Punase tule süttimisega sulgub üks sõidusuund, mis võimaldab samal ajal ka sõidukitel pöördeid sooritada.

Sukles ütles, et uue aasta alguses kuulutab linnavalitsus välja hanke ja ehitus läheb lahti esimesel võimalusel „Oleneb natuke talvest ka – kui on ikka väga külm, lükkab see ehitamist natuke edasi. Aga plaan on ikka see, et enne kui Itaalia veinipäevad ja rahvamassid Haapsallu saabuvad, oleks ristmik valmis. Juuni alguseks peaks foorid ikka juba põlema,“ selgitas ta.

Tööde orienteeruv maksumus jääb alla 100 000 euro.