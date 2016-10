Ossinovski: Keskerakond valmistub pidama Edgar Savisaare poliitilisi matuseid

BNS

Jevgeni Ossinovski. Foto: Arvo Tarmula

Koalitsiooni kuuluva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski ütles pühapäeval Tartus erakonna volikogu koosolekul, et järgmised kuus kuud tulevad valitsusele Reformierakonna ja Keskerakonna siseheitluste tõttu üsna turbulentsed, vahendas Postimehe uudisteportaal.

"Sellist haprust kahes suures erakonnas korraga ei ole varem olnud. Keskerakonna ja Reformierakonna sisemised heitlused on ohtlik värk," vahendas Postimees Ossinovski sõnu erakonna volikogu koosolekul.

Ossinovski hinnangul valmistub Keskerakond juba paari nädala pärast pidama Edgar Savisaare poliitilisi matuseid. Samuti märkis Ossinovski, et Keskerakonna uueks juhiks kandideeriva Jüri Ratase võit näib pärast laupäevast partei volikogu juba peaaegu kindel, ehkki erakonna juhtimise formaalne ülevõtmine on alles esimene samm.

"Keskerakonna implosioon oleks sotsidele kahtlemata erakondlikult kasulik, aga Eestile tervikuna äärmiselt halb areng. Päriselt välistada seda muidugi ei saa," rääkis Ossinovski.

Kuna Keskerakond on Savisaarest vabanemas, siis on Reformierakond Ossinovski hinnangul murelikuks muutunud. "Kirjutas ju kunagi Andrus Kivirähk tabavalt, et Reformierakonna tegelikuks auesimeheks ei ole mitte Siim Kallas, vaid Edgar Savisaar. Just Savisaare püsimine Keskerakonna eesotsas garanteerib Reformierakonnale Stenbocki võtmed," viitas Ossinovski Kivirähu följetonile.