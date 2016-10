Hiiu Leht: Rohuküla rong= regionaal­poliitika

Hiiu Leht kirjutab, et hiidlastele tooks Rohukülani ulatuv raudtee uue kiire võimaluse Tallinnasse jõuda.

Lehe juhtkirjas märgitakse, et üleriigiline rahva- ja eluruumide loendus näitas, et Läänemaa ja Harjumaa vaheline töö- ja õpiränne kokku hõlmas ligi 1700 inimest, kellest osa peaaegu igal tööpäeval, osa harvem, ühest maakonnast teise tööle või kooli sõidavad. Hiiumaalt lisandus üle 500 inimese. Täiendavalt veel need, kes Lääne maakonna piires sõidavad regulaarselt Risti, Palivere, Taebla ja Haapsalu vahel.

Rohuküla kaudu toimub ühendus Hiiumaa ja Vormsiga. Väga paljudel hiidlastel on kaks autot, üks kummaski sadamas ja mujal töötajad käivad kodusaarel peamiselt nädala­vahetustel. Kui Rohukülas saaks astuda rongile ja veidi enam kui tunniga jõuda Tallinna, võiks saarele sõita ka nädala sees.

Nii et on, mille üle mõelda sõna “regionaalpoliitika” tähendust lahti mõtestades. Meenutada võiks ka president Kersti Kaljulaidi poolt esmaspäeval ametiastumise kõnes öeldut: “Inimeste elujärje sõltuvus sellest, kui kaugel nad elavad Tallinnast või Tartust, on muret valmistavalt suur.”