EKRE pärib Ossinovskilt aru ravijärjekordade lühendamise kohta

BNS

EKRE pärib Ossinovskilt aru. Foto: Arvo Tarmula

Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon esitas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile arupärimise, milles soovib teada, kuidas kavatseb minister ravijärjekordi lühendada.

Fraktsiooni andmeil on sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa tänavu seitsme kuu jooksul laekunud 13,4 miljoni euro võrra rohkem kui prognoositud. Käesoleva aasta enamlaekumist prognoositakse ligi 22 miljonit.

"Teisalt on ravijärjekordade keskmine pikkus kaks-kolm kuud, mõningatel juhtudel isegi üle aasta. Eesti Haigekassa andmetel ootab ravijärjekordades praegu ligi 180 000 inimest. On selge, et pikad ravijärjekorrad on otsene risk patsientide elule," kirjutas fraktsioon.

Seetõttu soovivad EKRE liikmed teada, kuidas plaanib riik parandada meditsiini rahastamise jätkusuutlikkust ja kas on kaalutud normi kehtestamist, millest pikemaks ei tohiks ravijärjekorrad ulatuda. Lisaks ravijärjekordade lühendamisele huvitab EKRE fraktsiooni, kuidas hindab minister ideed anda perearstidele rohkem õigusi nii uuringute tegemisel kui ka ravis.