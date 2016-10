Riik on Haapsalu pagulastele eraldanud 45 000 eurot (1)

Kaie Ilves

Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare sõnul kasutatakse pagulastele mõeldud raha ettevaatlikult, sest juurde raha ei tule – kui on otsas, siis on otsas. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu linnale sõjapõgenike eest makstavast 45 000 eurost on poole aastaga kulunud kuuendik ehk 7000 eurot.

4500 eurot on sõjapõgenike starditoetust saanud MTÜ Pagula. See raha on peaaegu otsas. Riik eraldab sõjapõgenikke vastu võtnud omavalitsustele iga põgeniku kohta 3000 eurot nn pearaha. Haapsalu on poole aasta jooksul vastu võtnud kaks sõjapõgenike peret Süüriast ja ühe Iraagist – kokku kuus täiskasvanut ja üheksa last. Nende eest on laekunud linna eelarvesse kokku 45 000 eurot. See on ette nähtud sõjapõgenike elu alustamiseks Haapsalus.

Seda, millele täpselt raha kulutada, ei ole ette kirjutatud. Peaasi, et see kulutataks sõjapõgenike peale. Millele täpselt, otsustab omavalitsus.

Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare ütles, et seni on kahe esimese pere peale kokku kulunud 7007 eurot: 3071 ühe ja 3936 eurot teise pere peale. Kolmas pere saabus septembri lõpus ja sellele perele seni raha eraldatud ei ole. Rootare sõnul on raha kulunud kahe korteri sisustamiseks alates mööblist, nt vooditest, ja lõpetades nugade-kahvlitega, sest sõjapõgenikel endil suurt midagi kaasas ei ole.

„Nad saabuvad sõna otseses mõttes, kaks kätt taskus. Ka pole neil kohapeal sugulasi-sõpru, kes võiksid aidata,” ütles Rootare.

Teiseks on tasutud hambaravi eest. Rootare märkis, et tegemist on vältimatu raviga nagu valutava hamba väljatõmbamine ja parandamine. Raha eraldamises ja summas lepitakse enne kokku. „Tugiisik tuleb arvega ja siis tasume, või avalduse alusel. Täpselt nii nagu teistegi abi vajavate haapsallaste puhul,” selgitas Rootare.

Raha sõjapõgenikele otse kätte ei ole antud. Läinud nädalal otsustati summa, mille eest saavad sõjapõgenikud osta talveriideid. See on sada eurot täiskasvanu ja 50 eurot lapse kohta, kolmele perele kokku 1100 eurot.

Rootare sõnul kasutatakse 45 000 eurot ettevaatlikult, sest juurde raha ei tule – kui on otsas, siis on otsas.

Täispikka artiklit saab lugeda neljapäeval, 13. oktoobril ilmunud Lääne Elu paberlehest.