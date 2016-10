Madison: Ilves peab tagastama turismiarenduseks saadud 190 000 eurot

BNS

Jaak Madisson leiab, et Toomas Hendrik Ilvese sõnad läänelikust kultuurist ja väärtustest olid vaid õõnsa tünni kõmin. Foto: Andrus Karnau

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni liige Jaak Madison on seisukohal, et äsja ametist lahkunud president Toomas Hendrik Ilves peab tagastama EAS-ilt turismi arendamise toetuseks saadud 190 000 eurot – samuti tuleks kaaluda juhtumiga seotud riigiametnike sobivust oma ametikohale.

"President Ilves rääkis oma ametisoleku ajal pidevalt vajadusest liikuda läänelike väärtuste ja lääneliku poliitilise kultuuri poole," ütles Madison pressiteate vahendusel. "Sel nädalal sai kinnitust, et need sõnad olid vaid õõnsa tünni kõmin. Praktikas käitusid nii Ilves kui ka tema kamraadidest kõrged riigiametnikud põhimõtte järgi, et loll on see, kes riiki ei lüpsa."

"Kui Ilves soovib, et lääne poliitiline kultuur ei muutuks meil samasuguseks negatiivse tähendusega mõisteks nagu 'demokraatia' on muutunud Venemaal, peaks ta riigi toetuse oma "turismitalule" tagastama. Samamoodi nagu seda teevad kõik ettevõtted, kes EAS-i toetuse tingimusi rikuvad," märkis Madison, kelle sõnul on eriti kahetsusväärne, et Ärma talu JOKK-skeem loodi kõrgete riigiametnike kaasabil.

"Nagu meedia on juba osutanud, paistavad skeemi tagant presidendi ja toonase EAS-i juhi ja praeguse riigikogu kantselei direktori Maria Alajõe soojad suhted," märkis Madison. "Vassimiskahtlus on langenud ka praegusele EAS-i juhile Hanno Tombergile, kelle eestvedamisel varjati neli aastat avalikkuse eest hoitud otsust, et Ilves pääseb toetuse tagasimaksmisest."

Madison leidis, et Alajõe ja Tomberg peaksid võtma vastutuse ning tõsiselt mõtlema, kuidas nad Eesti riigiametnike mainele tehtud kahju heastavad.

EAS esitas OÜ-le Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot, kuna Ilves ei soovinud jätkata toetuse eest rajatud Ärma talu sihipärast kasutamist ehk turismi viljelemist. Ilves on tagasinõude riigile tasunud.