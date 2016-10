Jaanus Karilaid: Reformierakonna rünnak Kallase vastu oli pretsedenditu (1)

BNS

Jaanus Karilaid. Foto: arhiiv

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid leiab, et Siim Kallase reedese intervjuu järel Reformierakonnas lahvatanud tüli oli küll ootuspärane, küll aga oli seninägematu Reformierakonna terav rünnak Kallase kui oma auesimehe suunas.

"Ühelt poolt tuleb Reformierakonna heitlikkust mõista, sest nad jäid ilma nii kindlana tundunud presidendi ametikohast. Veelgi enam, ka koalitsioonipartnerid on asunud üha julgemalt peaministriparteid kritiseerima," rääkis Karilaid. "See teeb loomulikult Rõivase ja tema toetajad närviliseks, sest niigi habras positsioon on nüüd veelgi kehvemas seisus. Auesimehe avalik rahulolematus oma erakonnaga ning sellele järgnenud peasekretäri piinlik rünnak näitab kui pingul on reformierakondlaste närvid."

Karilaid nentis, et pingeid Reformierakonnas kerib kahtlemata üles ka Keskerakonna siseelu.

"Pole mingi saladus, et Reformierakonnas ning tegelikult kogu valitsuses jälgitakse äärmise tähelepanelikkusega seda, millise hoo saab sisse Keskerakond erakorralise kongressi järgselt. Üha paremini mõistetakse Keskerakonna poliitilise jõu tugevust ning saadakse aru, et sellega tuleb järjest rohkem arvestada. Ühtki alternatiivset koalitsiooni ei saa teha Keskerakonna osaluseta."

"Reformierakonna peasekretäri Nebokati rünnak Kallase ja Keskerakonna suunas Kremli ja saja muu surmapatuga ei ole tõsiselt võetav. Selle vana plaadi peale panek ilmestab selgelt kriisi ulatust ning peata olekut kogu erakonnas," lisas Karilaid.

"Mis puutub aga koostöösse Taavi Rõivase Reformierakonnaga, siis julgen ennustada, et peatselt on üha rohkem neid, kes peavad keeruliseks teha koostööd Rõivase nelja sidruni lipu all, mis on saanud valitsuse korruptsiooni sümboliks."

"Järgnevate kuude jooksul pakub Reformierakond meile veel palju omavahelist arveteklaarimist ning kindlasti ei lähe neil lihtsamaks, hoopis vastupidi," arutles Karilaid. "Kui Keskerakond on oma sisemiste protsessidega punktis, kus asume pärast kongressi mäkke tõusma, siis reformierakondlased ilmselgelt kihutavad täie hooga mäest alla."